GF Vip, nostalgia di Ilary Blasi: sostituirà Alfonso Signorini?

Si parla ancora di GF Vip. A quanto pare, i telespettatori più affezionati sembrerebbero avere nostalgia di Ilary Blasi.

La bella Ilary Blasi pare proprio abbia lasciato il segno. Il nome della a showgirl, talentuosa ed indimenticabile, è recentemente stato sulla bocca di tutti. A quanto pare, i telespettatori più affezionati del GF Vip stanno avvertendo la sua mancanza al timone, e hanno espresso i loro pareri in merito sui social network. Scopriamo insieme tutto quello che hanno detto.

La biondissima Lady Totti ha tenuto le redini del programma in mano per ben 3 stagioni, ed è rimasta impressa nella mente di chiunque l’abbia vista all’opera. Con i suoi look strabilianti, le sue battute, ed i suoi modi frizzanti e spigliati, è sempre riuscita a dare al programma il giusto pepe in più e a fare breccia nel cuore di tutti i telespettatori.

Meme e video stanno facendo il giro del web, e riguardano tutti la mancanza della donna al timone. A sentire nostalgia della showgirl non è però soltanto il popolo social, ma anche i vecchi concorrenti delle edizioni precedenti del GFV da lei condotte. Il nome di Ilary sembrerebbe essere uscito fuori all’interno della Casa di quest’anno, e a farlo è stata niente meno che Giulia Salemi.

Giulia Salemi ha partecipato all’edizione del Grande Fratello nel 2018, proprio sotto la conduzione della bella Ilary. La donna ha dunque ricordato i tempi in cui la moglie di Francesco Totti teneva le redini del programma insieme ad altri coinquilini della Casa. Più di tutto, Giulia ha dichiarato di avere nostalgia dei suoi modi diretti nel dare le comunicazioni e di riferire ai concorrenti le decisioni importanti. Che si possa parlare dunque di un suo ipotetico ritorno, data l’opinione del pubblico? Oppure sarà Signorini a raddrizzare il tiro, cercando di prendere il più possibile spunto dalla showgirl?

Ilary Blasi al posto di Signorini al GF Vip: i commenti sui social

I telespettatori hanno immediatamente appoggiato le dichiarazioni di Giulia Salemi, confermando la nostalgia di Ilary Blasi al GFV. Anche il popolo del web è intervenuto, soprattutto tramite il social Twitter, ed ha espresso la sua opinione. “Lei era pazzesca! Dovevano lasciarle il tempo di maturare artisticamente perché stava davvero trovando la strada giusta. Un vero peccato che l’abbiano messa in panchina.” ha scritto qualcuno. Ha cavalcato l’onda anche il celebre Trash Italiano, dichiarando: “Ilary Avrebbe già: squalificato Oppini, squalificato la contessa, squalificato Zelletta, obbligato Eligreg a parlare del contratto con Briatore, continuato a chiamare Rosalinda Adua, obbligato Brosio a convertirsi al buddismo”. Dunque sembrerebbe che la bella Ilary abbia davvero lasciato un segno nel cuore di tutti gli appassionati al Grande Fratello Vip!