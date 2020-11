GF Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco sono agli sgoccioli

Il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere ormai arrivato al capolinea. Dopo l’ultima puntata, la relazione sembra si stia incrinando.



Le polemiche su Dayane Mello e Adua Del Vesco sembrano non fermarsi mai nella Casa del Grande Fratello. Sono state persino al centro delle chiacchiere tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e di un successivo litigio.

Leggi anche–> Dayane Mello e Adua Del Vesco: Tommaso Zorzi si mette in mezzo

Oggi il loro rapporto sembra scricchiolare ed essere arrivato al capolinea.

Adua Del Vesco in crisi: “non userò strategie”

I dubbi sul comportamento di Dayane Mello, specialmente riguardo al suo rapporto con Adua Del Vesco non si fanno attendere. Già Tommaso Zorzi aveva espresso la sua perplessità riguardo alle due, pensando che la modella brasiliana stesse usando l’attrice per avere visibilità, strumentalizzando il presunto avvicinamento e innamoramento.

Leggi anche–> GF Vip, scena hot tra Dayane Mello e Adua Del Vesco: cos’hanno fatto

“Non vorremmo che tu sia vittima della ragnatela di Dayane – ha spiegato Tommaso Zorzi ad Adua: “Io non vorrei che lei si sia scritta una sorta di canovaccio su questa cosa del vostro ‘innamoramento’ per agitare un po’ le acque. Ti spiego meglio. Lei è molto intelligente e sa schiacciare dei pulsanti perché sa esattamente che reazioni provocano nelle persone. Reazioni per le quali lei “gode”. E anche il fatto di farti andare in crisi. E non vorrei che tu stessi male per una cosa che, da parte tua, non c’è. Lei ha sempre detto, dall’inizio, che voleva una storia al GF. Non è riuscita. Se tu vuoi una storia al GF è per due motivi. O perché esci da un’altra storia e ha bisogno di…o perché comunque la storia al GF fa parlare”.

Leggi anche–> Adua Del Vesco stuprata a 12 anni, la confessione tremenda al GfVip

Le dure parole dell’influencer hanno fatto nascere dei seri dubbi in Adua Del Vesco riguardo al suo rapporto con la Mello. L’attrice, infatti, si è detta decisa a nominare chi vuole senza tenere conto dell’accordo che Dayane aveva tentato di prendere con lei, di nominare la stessa persona per salvarsi.

“Non me ne frega una mazza, io al momento che voglio votare voto quello che mi sento, al di là di tutto. Se andrò in nomination pazienza, se tornerò a casa va bene. Non voglio avere niente a che fare con ‘sti intrugli, sto bene così come sto”.