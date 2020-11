Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | lei è gelosa e lo caccia | VIDEO

Scenata di gelosia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La calabrese non cede alle coccole di lui e lo manda via dal proprio letto.

Altro litigio ‘d’amore’ fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Nel corso della notte la showgirl calabrese ha scacciato via dal suo letto lui, che le si era avvicinato per coccolarla e per donarle tante tenerezze. Ma lei è rimasta irremovibile nel mandarlo via. E si dice che abbia fatto questo per un buon motivo. I fans di lei e di lui ne stanno parlando ancora sui social network.

Va detto che la 40enne di Soverato ha imposto a Petrelli di essere solamente amici. Amici e nient’altro, nonostante lui sembri proprio innamorato e stia tentando ogni giorno ed ogni notte di arrivare al suo cuore. Si dice che la Eli sia ancora troppo condizionata dal suo ex marito, Flavio Briatore, per potersi concedere ad un altro. E che ci sia anche un altro uomo all’esterno della casa del GF Vip. Poi si parla pure di matrimonio post-matrimoniale con lo stesso Briatore, che le avrebbe imposto di non vedersi con altri uomini. Quale che sia la verità, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli l’amore stenta a crescere.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, la scenata di gelosia

Lui non si arrende, come ha fatto vedere questa notte, quando è andato nel letto della Gregoraci. La quale però lo ha mandato via, visibilmente arrabbiata. E sembra che questa ostilità nasconda della gelosia nei confronti di Dayane Mello e di Giulia Salemi. Infatti Petrelli si è dimostrato gentile con entrambe. Nulla di che, ma evidentemente Elisabetta ha visto la cosa sotto a un’altra prospettiva. Magari quella della donna che a quell’uomo ci tiene eccome. Ed anche Enock Balotelli ha confortato Pierpaolo dicendole che è tipico delle donne gelose fare così.