easJet celebra 25 anni e offre voli scontati fino al 25% per partire fino al 30 giugno 2021.

Le compagnie aeree in questo periodo di pandemia dovuta al Coronavirus stanno cercando in tutti i modi di rimanere in piedi e di sollecitare i viaggiatori ad acquistare un biglietto aereo il prima possibile per una vacanza, magari in estate o in primavera. Così per i suoi primi 25 anni di attività easyJet ha deciso di regalare uno sconto ai suoi clienti del 25% su oltre 45000 posti sui gli aerei che viaggiano da e per l’Italia.

L’offerta di easyJet per celebrare il suo compleanno

Si potrà quindi prenotare un volo fino al 30 giugno 2021 ad un prezzo super ridotto. Si tratta di un modo per festeggiare sicuramente il compleanno di easyJet, ma anche per dare un nuovo input e una nuova spinta proprio al mondo dei viaggi aerei e delle vacanze che ha subito un grave Stop per via della pandemia.

La storia della compagnia in 25 anni

easyjet ha iniziato a volare nel novembre del 1995 e da un solo aereo è passata 330 Boing e una squadra di oltre 15.000 persone trasportando in questi 25 anni quasi 100 milioni di passeggeri su più di 1000 rotte. Il country manager di easyJet Italia Lorenzo Lagorio ha spiegato che da quando è nata easyJet è cresciuta sempre di più ed è riuscita ad aiutare ed implementare tutti i collegamenti fra le varie città europee. Il primo volo da Londra a Milano Malpensa è del 1998 a maggio e quindi questo compleanno è molto importante.

Uno sconto per ringraziare i fedelissimi di easyJet

Lo sconto del 25% è così una sorta di ringraziamento per i clienti, anche se non si potrà celebrare oggi per oggi, ma si deve guardare al futuro e quindi come ringraziamento proprio a tutti i passeggeri e agli affezionati di easyJet.

Si potranno prenotare voli con questo sconto fino al 30 giugno 2021, un buon lasso di tempo per pensare di partire insomma. La speranza infatti, come dicevamo, è quella di incentivare le persone a continuare a viaggiare, al continuare a sognare e di poter partire e visitare paesi anche stranieri o anche delle bellezze italiane.