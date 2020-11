Bonaccini positivo | il governatore emiliano con polmonite bilaterale | FOTO

Messaggio social da Stefano Bonaccini positivo. Attualmente il governatore dell’Emilia-Romagna ha il virus, quali sono le sue condizioni.

Anche Stefano Bonaccini positivo. Il governatore dell’Emilia-Romagna fa sapere di avere una polmonite bilaterale in corso. Lo ha comunicato lui stesso sul proprio profilo personale Facebook. La positività è emersa dopo un tampone che lui ha definito “ancora positivo, purtroppo”. Segno che la malattia ha colpito il presidente emiliano già nei giorni scorsi.

Nel frattempo lui stesso ha firmato il documento che avalla ulteriori restrizioni nella regione. Questo allo scopo di impedire che l’Emilia-Romagna finisca in zona arancione o rossa. Stessa cosa hanno fatto anche il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia. Il governatore Bonaccini positivo mostra in particolare una tosse cronica che non accenna a placarsi. Proprio questo fattore lo ha spinto a svolgere un test di controllo. Ora sta riposando in casa sua, in isolamento, anche se continua comunque a lavorare al massimo delle sue possibilità.

Bonaccini positivo, il governatore: “Lavoro da casa, rispettate le regole”

“Questo mi aiuterà anche a placare lo stress comprensibile accumulatosi negli ultimi mesi. Io comunque non mi fermo e penso a contrastare il virus”, scrive lui. Sempre nello stesso post, Bonaccini parla delle ulteriori nuove restrizioni emanate con una ordinanza regionale del 12 novembre 2020. “L’ho firmata per tutelare famiglie e lavoratori, le persone e l’economia. I mesi passati sono stati difficili ma serve ancora la responsabilità da parte di tutti”. Ed invita anche a fare attenzione soprattutto agli anziani, oltre che a rispettare le regole ben note su mascherine, distanziamento sociale e divieto di creare assembramenti.

