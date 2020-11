Uno dei migliori centrocampisti di sempre, chi lo riconosce?

Tanti successi nel corso della sua lunga carriera da protagonista assoluto come centrocampista di top club d’Europa: ecco una sua foto da bambino

Da trequartista a metodista diventando allenatore da pochi mesi. Andrea Pirlo è stato uno dei più forti centrocampisti italiani di sempre e non solo. Tanti top club d’Europa avrebbero fatto carte false per averlo in rosa, ma lui ha preferito sempre legarsi a compagini della Serie A. Dall’inizio di carriera all’Inter con diversi prestiti ad inizio carriera vincendo tanto successivamente, prima al Milan e poi alla Juventus.

Uno dei migliori centrocampisti di sempre, la storia di Andrea Pirlo

Nella sua carriera ha conquistato tanti trofei, tra cui anche il Mondiale nel 2006 con la Nazionale italiana, ricca di campioni e di uomini veri guidati da Marcello Lippi. Per moltissimi anni è diventato un punto di riferimento per i più giovani che hanno visto in lui un giocatore totale che riusciva ad abbinare la sua tecnica sopraffina ad un’intelligenza fuori dal comune in fase di possesso e non solo. Da pochi mesi, dopo il corso tenuto a Coverciano, ha ottenuto la qualifica di allenatore passando subito in Prima squadra dopo l’annuncio avvenuto per l’Under 23 bianconera.