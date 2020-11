Ambra Angiolini, il dramma della bulimia: “Ecco chi mi ha aiutata”

Ambra Angiolini torna a parlare del suo disturbo alimentare, la bulimia, ed ha rivelato chi è stato fondamentale nella sua guarigione.

Ambra Angiolini è stata ospite negli studi di “Verissimo” da Silvia Toffanin per presentare il suo primo libro, dal titolo “InFame“, nel quale ha scelto di raccontare la sua lunga battaglia contro i disordini alimentari.

Ambra Angiolini, ex ragazza di “Non è la Rai” ha presentato il suo primo libro, nel quale racconta il lungo e doloroso percorso per liberarsi della bulimia. L’attrice ha lottato per anni con il suo disordine alimentare ed è riuscita a guarire con fatica e sacrificio e, soprattutto, grazie all’aiuto del suo ex compagno Francesco Renga e dei figli avuti con lui: Jolanda e Leonardo. Nella puntata in onda domani, sabato 14 novembre, Ambra ha confidato a Silvia Toffanin che: “Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri. Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori“.

Ambra Angiolini rivela chi sono stati i suoi “Angeli”

Il percorso di Ambra Angiolini per liberarsi della bulimia è stato lungo e tortuoso, come ha raccontato lei stessa a “Verissimo“: “Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai, fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine“. La forza di determinazione ha portato l’attrice a far trattare il suo disturbo, soprattutto quando è rimasta incinta della primogenita Jolanda nel 2004.

Ambra ha raccontato che scoprire di essere incinta l’ha aiutata moltissimo nel suo percorso di guarigione: “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, l’ho portata dentro di me per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello“. Ha poi voluto ringraziare l’ex compagno Francesco Renga, con il quale ad oggi ha un buon rapporto: “Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti“. Il rapporto con l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, con il quale è insieme dal 2017, le ha ridato all’attrice la serenità dopo la difficile separazione dal cantante: “Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia“. InFame è già uscito in tutte le librerie ed è tra i libri più acquistati delle ultime settimane.