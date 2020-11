X Factor, mistero sulle condizioni di salute di Alessandro Cattelan

A poche ore dalla prossima puntata di X Factor, non si hanno ancora notizie sulle condizioni del conduttore Alessandro Cattelan.

Manca sempre meno al terzo live di X Factor che andrà in onda oggi 12 novembre. I fan e il pubblico sono impazienti di vedere quali sorprese regalerà lo show musicale di Sky. Nonostante l’impazienza verso gli ospiti, tutti si chiedono se rivedranno sul palco Cattelan.

Leggi anche -> Emma Marrone, supporto ad Alessandro Cattelan: “Sei il nostro capitano”

L’apprensione per il ritorno del conduttore è smorzata da ciò che attende il pubblico questa sera. Ci saranno due ospiti di rilievo: Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con la hit Hypnotized. Le sorprese non finiscono qui perché a salire sul palco sarà anche Fedez. L’ex giudice ritorna a X Factor 2020 con il singolo Bella Storia. Oltre agli ospiti ci si concentrerà anche sulle esibizioni sia con cover che con brani inediti.

Leggi anche -> Alessandro Cattelan, chi è: vita privata, moglie e carriera del conduttore italiano

X Factor 2020: Alessandro Cattelan positivo al Covid

Già nelle scorse settimane il conduttore aveva dato la sfortunata notizia sui social. Dopo i controlli periodici era risultato positivo al Covid e si era messo in isolamento mentre aspettava di sottoporsi a un test molecolare. Nonostante la positività e la serietà della situazione, Cattelan sembra comunque sereno. “@ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani“, ha scritto il conduttore sui social.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fortunatamente anche il programma di Sky era ben preparato a questa eventualità. In un primo momento si era indecisi se far condurre da casa le puntate da Cattelan o se sostituirlo momentaneamente. Come si è visto, a X Factor hanno preferito la seconda opzione. Probabilmente, si prestava meglio a mantenere la spettacolarità dello show. Visto che dal programma non sono giunte voci di un suo ritorno imminente, il pubblico si aspetta di trovare di nuovo Daniela Collu come conduttrice. A questo punto tutti si chiedono quando sarà pronto a tornare nelle vesti di conduttore.

Leggi anche -> Daniela Collu, chi è: tutto sulla conduttrice del secondo live di X Factor