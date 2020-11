Anticipazioni X-Factor 2020, chi è Purple Disco Machine: il dj ospite della terza puntata col singolo Hypnotized.

Purple Disco Machine è il progetto musicale del noto dj tedesco Tino Piontek, classe 1980, nato a Dresda ed esploso come fenomeno musicale grazie al brano Hypnotized, prodotto nell’estate 2020 con i Sophie and the Giants. Un solo disco all’attivo per il dj, ovvero Soulmatic, uscito nel 2017, ma diversi ep prodotti negli anni.

Il dj ha dimostrato di avere le idee chiare sin dal concepimento nel 2009 del suo progetto di musica disco house di grande successo. Nel 2013, la sua hit ‘My House’ ha davvero spinto Purple Disco Machine verso nuove vette. Il dj ha acquisito nel corso di questi anni sembra maggiore fama a livello internazionale.

Il grande successo internazionale di Purple Disco Machine

Secondo Beatport, il dj è al 2° posto nella loro classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi. Straordinario il successo del suo unico disco, il già citato “Soulmatic” per l’etichetta di tastemaker australiana, Sweat It Out Records. L’album ha generato due singoli che sono stati ballati in tutto il mondo, ovvero “Body Funk” e il successo radiofonico “Devil In Me” featuring Joe Killington & Duane Harden. In totale “Soulmatic” ha finora raggiunto oltre 100 milioni di streaming totali sulle varie piattaforme.

Il 2020 vede il lancio del secondo album di Purple Disco Machine che è stato preceduto da un singolo intitolato “In My Arms”, il primo di una serie di nuove tracce da lui rilasciate. Il brano segue l’EP di successo del 2019 “Emotions” e il precedente singolo “Dished (Male Stripper)”, entrambi successi radiofonici e non solo della dancefloor. Ma per lui il meglio deve ancora arriva con l’uscita del singolo “Hypnotized”, una collaborazione con gli emergenti artisti indie pop britannici Sophie and the Giants. Solo in Italia, il singolo ha venduto circa 150mila copie. Oltre 24 milioni le visualizzazioni su Youtube del videoclip del brano.