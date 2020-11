Whatsapp | arrivano i messaggi a tempo | si cancellano da soli

Presto Whatsapp introdurrà i messaggi a tempo. La caratteristica distintiva di questi avvisi risiede nel fatto che spariranno in autonomia.

Su Whatsapp sono in arrivo i messaggi a tempo, che dureranno solamente per un preciso periodo, passato il quale si cancelleranno da soli. Per ora questa funzione è in fase di test e verranno introdotti nella versione Beta di WhatsApp recante come sigla build 2.20.206.9. Chiamati in gergo ‘messaggi effimeri’, al momento non tutti possono godere della nuova funzione, probabilmente perché è necessario un update via server.

Leggi anche –> WA, la nuova truffa per rubare il profilo degli utenti

Ad ogni modo i tecnici di Whatsapp ne stanno valutando l’utilità e l’impatto ad un pubblico più ampio. Da quanto è possibile apprendere, la durata dei messaggi effimeri sarà di una settimana. Poi gli stessi spariranno da soli, senza che ci sia bisogno da parte nostra di eliminarli qualora lo volessimo. Questa funzione deve essere abilitata per le singole chat, in modo tale da fare accadere quello che già succede da sempre con Snapchat, che è un’altra famosa app di messaggistica istantanea.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Whatsapp: nuova truffa coi codici di attivazione, come funziona

Whatsapp, in arrivo i messaggi a tempo

In questo caso è possibile scegliere se fare cancellare in piena autonomia i nostri messaggi subito dopo la visione degli stessi o 24 ore dopo. Per attivare questa funzione occorre consultare la sezione ‘Info’ nella chat da noi scelta. Ed i messaggi effimeri scompariranno anche senza che il destinatario lo abbia visualizzato, da quanto risulta. L’unico modo per evitarne l’autocancellazione richiederà un procedimento di copia e incolla da parte del destinatario. Per capire se l’attivazione di questa funzione sarà attiva o meno, apparirà un apposito bollini distintivo ben visibile dall’utente, con anche un avviso pop-up.

Leggi anche –> WA, quante novità: dagli sticker animati alle videochiamate