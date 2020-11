Uomini e Donne, l’annuncio: Tina Cipollari in autoisolamento

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha annunciato l’autoisolamento della storica opinionista della trasmissione Tina Cipollari.

A “Uomini e Donne” Maria De Filippi ha fatto un importante annuncio sulla storica opinionista della trasmissione Tina Cipollari, rivelando che non sarebbe stata presente in studio per la puntata odierna e, forse, anche per le prossime.

Tina Cipollari sembra che sia entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19 e, per tale ragione, si è posta in autoisolamento in attesa del responso del tampone molecolare. La presentatrice Maria De Filippi si è collegata con l’opinionista da casa sua, dove la Cipollari ha avuto l’occasione di rassicurare tutti sul suo stato di salute: “Mi sono autoisolata. Circa una settimana fa sono stata in contatto con una persona positiva. Ho già fatto il tampone e sto aspettando l’esito. Nel frattempo per rispetto di tutti mi sono autoisolata“. Dopo aver ascoltato il resoconto dell’opinionista, la conduttrice di “Uomini e Donne” ha colto l’occasione per farle i più sinceri complimenti: “Brava…Complimenti. Hai fatto quello che devi fare“.

Tina Cipollari in collegamento da casa sua

Tina Cipollari, in collegamento telefonico con lo studio di “Uomini e Donne“, ha chiarito di non avere alcun sintomo di Coronavirus: “Spero comunque che sia tutto negativo e di tornare presto con voi“. A quel punto Maria De Filippi, sorridendo, ha ironizzato con l’opinionista: “Sono sicura che della tua assenza sarà molto felice Gemma Galgani“.

E’ intervenuto anche l’altro opinionista storico del programma, Gianni Sperti, che ha scherzato con la sua collega Tina Cipollari, ironizzando nel vederla in collegamento da casa sua. I due hanno commentato insieme la puntata di “Uomini e Donne“, sostenendo che speravano di essere più tranquilli. Poi ha fatto il suo ingresso in studio Gemma Galgani e, inevitabilmente, lei e Tina si sono lasciate andare all’ennesimo scontro, a distanza.