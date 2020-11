Novità sentimentali sui partecipanti a Temptation Island: sboccia l’amore tra due ex tentatori dell’ultima edizione.

Si sono fidanzati tra di loro, dopo aver partecipato al reality show Temptation Island, nel ruolo di tentatori. Infatti, dopo aver provato a far “scoppiare” la coppia composta da Nadia e Antonio Giungo, ora sono loro ad aver composto la coppia e sembrano davvero innamoratissimi. Lo rivelano alcuni siti di gossip.

Stiamo parlando di Stefano Quartullo e Vanessa Piazza. Di lei sappiamo un po’ tutto, essendo già una fashion blogger davvero molto conosciuta sui social network. La ragazza ha infatti qualcosa come 133mila follower sul proprio profilo Instagram. Lui invece fa l’istruttore di surf e durante il reality si era pericolosamente avvicinato a Nadia Chahar.

Cosa sapere su Vanessa Piazza e Stefano Quartullo, nuova coppia dopo Temptation Island

La storia tra i due è stata rivelata dal portale di gossip Isaechia.it, che ha parlato anche con il diretto interessato. Stefano Quartullo ha ammesso tutto, spiegando: “È iniziato tutto con un ‘segui’ di Vanessa. Io non ho cercato le tentatrici, abbiamo iniziato a scriverci su Instagram scherzando sull’avventura vissuta a Temptation e soprattutto abbiamo iniziato a parlare di Nadia ed ad Antonio e il loro non dialogo che, a differenza mia e di Vane, è stato molto intenso”.

“Dopo pochissimi giorni ci siamo scambiati i numeri di telefono ed abbiamo iniziato a chiamarci perché io ero a Roma e lei in Sicilia” – ha proseguito nel suo racconto Stefano Quartullo – “Abbiamo passato così quasi 10 giorni al telefono per ore come due bambini, siamo arrivati a parlare quasi più di 5 ore al telefono ogni notte, come si faceva a 16 anni. Prima che chiudessero le regioni, vista la voglia di vederci, ho deciso di prendere un aereo e venirla a trovare visto che ho un hotel qui. Da quando ci siamo abbracciati all’aeroporto non ci siamo più divisi”.