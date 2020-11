Stasera in tv | Stronger – Io sono il più forte: cast, trama e trailer del film

Stronger – Io sono più forte, film del 2017 diretto da David Gordon Green, andrà in onda stasera in televisione: tutti i dettagli sulla pellicola di oggi, 12 novembre

La pellicola intitolata Stronger, adattamento cinematografico del libro autobiografico scritto da Jeff Bauman. Il film racconta di un attentato che porta un uomo a essere vittima di una grave menomazione fisica che si trasforma in un’opportunità di rinascita… Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul lungometraggio che andrà in onda su Rai 3 alle ore 21.20.

Stronger – Io sono il più forte, trama

Jeff Bauman decide di aspettare la sua fidanzata Erin, che intende riconquistare dopo un brusco periodo di crisi, alla fine del percorso della maratona di Boston. Mentre la ragazza appare essere ancora una sagoma all’orizzonte, viene perpetrato un attentato (realmente avvenuto il 15 aprile del 2013) che finisce per coinvolgere anche Jeff. Il giovane si risveglia in ospedale, dove scopre di aver perso entrambe le gambe, tuttavia accantonato il suo dolore decide di collaborare con le forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’attentato. La lotta per tornare a camminare lo porta a fatiche estreme ma anche, paradossalmente, a ritrovare il legame perduto con la sua fidanzata Erin.

Stronger – Io sono il più forte, cast:

Jake Gyllenhaal (Jeff Bauman)

Tatiana Maslany (Erin Hurley)

Miranda Richardson (Patty Bauman)

Richard Lane Jr. (Sully)

Clancy Brown (Jeff Bauman Sr.)

Lenny Clarke (zio Bob)

Patricia O’Neil (zia Jenn)

Katharine Fitzgerald (zia Karen)

Danny McCarthy (Kevin Horst)

Frankie Shaw (Gail Hurley)

Jimmy LeBlanc (Larry)

Carlos Sanz (Carlos Arredondo)

Cassandra Cato-Louis (Maya)

Michelle Forziati (Jill Hurley)

Sean McGuirk (Bill Hurley)

Karen Scalia (Lori Hurley)

Stronger, trailer italiano

