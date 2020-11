Riccardo Zanotti, il dramma: “All’improvviso è crollato tutto”

Originario di Alzano Lombardo, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari racconta il dramma: “All’improvviso è crollato tutto”.

Il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, è ospite oggi della trasmissione di Raiuno ‘Oggi è un altro giorno’: tra gli argomenti toccati nell’intervista ci sono le sue origini. Infatti, il giovane artista italiano, leader della band rivelazione di Sanremo 2020, è di Alzano Lombardo e vive ad Albino, zone che sono state l’epicentro della prima ondata di Coronavirus in Italia.

Leggi anche –> Pinguini tattici nucleari, chi è il cantante Riccardo Zanotti

Ha vissuto per questo una storia davvero drammatica nelle settimane immediatamente successive a Sanremo, Riccardo Zanotti – come aveva avuto modo di raccontare qualche tempo fa in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Giravamo l’Italia, trovavamo gli store pieni. Ringo Starr disco di platino, concerti sold-out. All’improvviso, è crollato tutto”.

Leggi anche –> Pinguini Tattici Nucleari, chi sono: storia e curiosità sulla band

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La testimonianza drammatica di Riccardo Zanotti

Questo il ricordo di quei giorni di febbraio: “Quando arrivò la notizia di Codogno ero a Pordenone, per le prove del tour. Una cosa sognata e preparata da mesi. Fu molto triste per tutti. Ci siamo trovati con i tecnici e gli organizzatori in una gigantesca sala mensa, e ci siamo subito detti: qui il tour non si può fare”. La sua vita e quella della band da lui capitanata cambia in quei giorni intensi.

In Riccardo Zanotti, scatta immediata la scelta di tornare in Val Seriana: “Io non ho pensato neanche per un attimo di andare da un’altra parte. Volevo e dovevo tornare qui, tra la mia gente. Non lo dico dall’alto della spocchia per quel minimo di fama che ho raggiunto. Riesco a comunicare meglio se dico che sono qui, nell’epicentro del dolore, e tengo duro per me e per gli altri”. Il 22 marzo pubblica su Youtube una versione in acustico di Bergamo, brano che i Pinguini Tattici Nucleari hanno dato alle stampe un anno prima.