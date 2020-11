Nina Zilli, il Coronavirus è passato: “Ma sto ancora malissimo”

Lo sfogo di Nina Zilli sulle sue Instagram Stories, il Coronavirus è passato: “Ma sto ancora malissimo e mi fa male tutto”.

Con una serie di storie su Instagram, la cantante Nina Zilli – trovata qualche settimana fa positiva al Coronavirus – ha voluto raccontare la propria esperienza con la malattia, a partire dai primi sintomi, fino ad arrivare alle sue attuali condizioni, dopo che il tampone è risultato negativo e formalmente è guarita.

“Tutto è iniziato come una mera influenza: febbre e mal di ossa per tre giorni” – ha raccontato Nina Zilli – “Sono quindi partiti alcuni sintomi particolari. Ti si tappa completamente il naso anche se non hai il raffreddore. Non senti sapori e odori, se sei fortunato per una settimana. Poi c’è la tosse, che all’inizio è poca e secca, poi diventa grassa e col naso tappato produci muco in quantità industriale”.

Come sta oggi Nina Zilli dopo il Coronavirus

La cantante ha evidenziato dunque quello che è stato il decorso della malattia, che l’ha messa davvero ko: “Non hai la forza di fare nulla e ancora non ce l’ho anche se sono negativa. I mal di testa pazzeschi sono sfociati improvvisamente in un’otite, che rischia di diventare encefalite. Sono ancora a casa, spezzata”. Quindi, “mi sono bombata e punturata e ancora non sto bene. Ero gonfissima. L’infiammazione è passata a collo, cervicale e schiena”.

Tutto passato? A quanto pare no: “Gli strascichi del Covid fanno forse più male del Covid stesso. Sarò pure negativa, ma sento un male cane e non riesco a fare nulla”. E rileva: “Ci prende nei punti deboli. È un’infiammazione a 360° nel corpo, che va dalla testa ai piedi, dagli organi alle articolazioni, ai muscoli. Il mio consiglio è stare a casa, cercare di non prenderlo. Spero che queste mie parole possano servire a far sapere qualcosa di più”.