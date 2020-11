Michelle Hunziker, vestito strappato durante All Together Now

Seconda puntata di All Together Now davvero emozionante con un piccolo fuori programma: il vestito di Michelle Hunziker strappato

Ancora un piccolo imprevisto durante la seconda puntata di All Together Now con Michelle Hunziker protagonista. La conduttrice di origine svizzera, è salita sul palco insieme a Rita Pavone e Anna Tatangelo esibendosi al Muro con Proud Mary scritta da John Fogerty e registrata dai Creedence Clearwater Revival. Così alla fine della loro performance la stessa Michelle ha svelato di essersi strappata il vestito alla schiena: “Ragazzi mi si è strappato il vestito dalla foga”, ha detto subito ridendo la Hunziker. E così tutti sono scoppiati prendendo di mira in maniera simpatica la conduttrice.

Michelle Hunziker, altra serata emozionante

Così con l’aiuto della Tatangelo e della Pavone, la stessa conduttrice è volata dietro le quinte per cambiarsi velocemente presentandosi con un altro abito, lungo e nero. Poi la puntata è proseguita alla grande con le varie esibizioni dei vari concorrenti in gara: emozionante quella di Diletta Calavera così anche Michelle, che dovrebbe essere imparziale, ha svelato la sua emozione. Infine, soltanto Antonio Marino è riuscito a conquistare il 100. Appuntamento alla prossima settimana per un’altra puntata ricca di colpi di scena.