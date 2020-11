Matilde Gioli, lo straziante dolore per la morte del padre. L’attrice ha dovuto affrontare un grave lutto che ha lasciato una enorme ferita nel suo cuore. Il padre di Matilde è scomparso a causa di una brutta malattia che non gli ha lasciato scampo.





La bellissima interprete del personaggio di Giulia, nella fiction Doc-Nelle tue mani, ha dovuto fare i conti con un lacerante dolore, vissuto a causa della morte di suo padre. Una figura alla quale era molto legata.

Matilde Gioli, lo straziante dolore per la morte del padre, al quale l’attrice era particolarmente legata

Nel passato dell’attrice c’è una ferita che non potrà mai rimarginarsi. Matilde ha infatti perso suo padre, scomparso troppo presto a causa di una malattia contro la quale ogni lotta si è resa vana. Il padre della Gioli aveva solo 55 anni.

E’ stato nel corso di una intervista sul settimanale Confidenze, che l’attrice ha raccontato del grande dolore provato per la morte di suo padre. Un cancro al cervello ha lasciato solo 12 mesi di vita al proprio genitore, che andandosene ha creato un vuoto incolmabile nel cuore della Gioli, la quale stava a quei tempi iniziando a muovere i primi passi nel mondo cinematografico. Il genitore non ha potuto purtroppo assistere ai primi successi di sua figlia.

Matilde è la seconda di quattro figli, ha due fratelli, Filippo e Francesco e una sorella, Eugenia. Il padre era un odontoiatra, mentre la madre, pur avendo tre lauree, decise di dedicare la propria vita ai figli. La Gioli era fortemente legata alla figura paterna, con la quale condivideva anche diverse passioni, come quella per la montagna, per la corsa o per la loro amata Inter.