Matilde Brandi in crisi con il compagno: “Qualcosa si è rotto”

In un’intervista concessa al settimanale ‘Nuovo’, Matilde Brandi ha parlato della crisi che sta vivendo con il compagno Marco.

La soubrette romana Matilde Brandi sta vivendo un momento sentimentalmente complicato. Già lo scorso anno, quando ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip‘, aveva confidato che il rapporto con il compagno ogni tanto la faceva soffrire. I due sono fidanzati da 17 anni, ma non sono mai convolati a nozze. Matilde avrebbe sempre voluto farlo, ma in passato ci sono state liti e separazioni che hanno portato la coppia a preferire una convivenza al matrimonio.

Leggi anche ->GF Vip, Matilde Brandi delusa da Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

Ciò nonostante il loro rapporto è andato avanti. L’amore che provavano l’uno per l’altra era più forte dei contrasti. L’arrivo delle due figlie, le gemelle Sofia e Aurora, li ha inoltre resi molto felici per lungo tempo. A partire dall’estate del 2019, però, i contrasti sono divenuti più frequenti. Marco non era d’accordo con la decisione di Matilde di partecipare al GF Vip, fatto che è risultato evidente a tutti, visto che l’uomo non le ha mai fatto una sorpresa durante la partecipazione al reality.

Leggi anche ->GF Vip, Matilde Brandi contro Antonella Elia: “Manipola il voto”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Matilde Brandi in crisi con Marco: “Qualcosa si è rotto”

Il disaccordo sul reality ha creato una distanza che con il passare dei mesi è diventata incolmabile. Matilde confida infatti a ‘Nuovo‘ che oggi la crisi è profonda: “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me”.

Per quanto riguarda la decisione di non convolare a nozze, Matilde ha spiegato al settimanale: “Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”.