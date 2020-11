Lory del Santo sul suo violentatore: “Vorrei che avesse pagato”

Durante la puntata di Storie Italiane, Lory Del Santo ha raccontato un brutto caso di violenza che la riguarda. Scopriamo di più.

Anche oggi, giovedì 12 novembre, è andata in onda la puntata di Storie Italiane. Uno dei temi centrali sono stati i casi di violenza sulle donne. Questa prima parte della puntata ha certamente tenuto i telespettatori con il fiato sospeso.

Nello studio della conduttrice Eleonora Daniele, hanno partecipato come ospiti delle personalità importanti. Tra di esse troviamo Enrica Bonaccorti e la criminologa Roberta Bruzzone. E’ intervenuta in collegamento anche Lory Del Santo che ha portato la sua testimonianza. La donna ha parlato di una violenza subita quando aveva solo vent’anni.

Lory Del Santo: “Non ho denunciato quell’uomo, ma vorrei che avesse pagato”

La Del Santo ha raccontato l’episodio di violenza del quale è stata vittima in gioventù. Mentre parlava si è detta pentita di non aver denunciato l’uomo già ai tempi, ma come anche lei ha detto “per denunciare persone potenti servono prove schiaccianti“. Come spesso accade ancora oggi, alcuni degli uomini che commettono questi atti abominevoli possono contare su molto potere. E’ chiaro che trovarsi in una situazione del genere sia già difficile di per sé e dover lottare contro un uomo potente rende il tutto ancora più arduo.

“Ti senti indifesa, debole e fragile. Bisogna poter dimostrare quello che è successo”, queste le parole della donna. I suoi racconti si riferiscono alle violenze inflittele da parte di un uomo più grande di lei mentre di trovava a Londra. “Vorrei che avesse pagato per quello che mi ha fatto”, ha poi continuato. Dopo le parole toccanti della Del Santo, Eleonora Daniele ha messo anche in luce come la giustizia faccia sempre il suo corso indipendentemente dal fatto se si è potenti o meno. La conduttrice già in passato aveva invitato le telespettatrici e, in generale, tutte le donne a denunciare senza avere paura.

