GF Vip, quando entrerà il chirurgo plastico Giacomo Urtis

Al Grande Fratello Vip farà il suo ingresso anche il chirurgo plastico Giacomo Urtis. Vediamo quando entrerà e perché parteciperà al reality.

Il “Grande Fratello Vip” non si ferma e vedrà l’ingresso di un’altra new entry nella quinta edizione del programma. Nella puntata di domani, venerdì 13 novembre, è previsto l’ingresso di Selvaggia Roma, ex concorrente di “Uomini e Donne” e “Temptation Island“, ma non finisce qui.

Nel programma c’è bisogno di cambiamento perché ne stanno risentendo gli ascolti. Due degli ultimi nuovi ingressi sono già fuori: Stefano Bettarini è stato squalificato per una bestemmia e Paolo Brosio è stato eliminato dal televoto. Per il momento resiste Giulia Salemi, che sembra andare d’accordo con gli altri coinquilini, compresa Elisabetta Gregoraci con la quale litigò anni fa. E’ previsto, però, un ulteriore nuovo ingresso per lunedì 16 novembre che, forse, potrebbe essere anticipato a domani: si tratta di Giacomo Urtis e il medico dovrebbe essere in Casa soltanto per una settimana in qualità di ospite. La sua permanenza, però, potrebbe dipendere dal rapporto che instaurerà con i coinquilini.

Giacomo Urtis, chi è il chirurgo delle star

Giacomo Urtis è un chirurgo plastico classe 1977. E’ nato in Venezuela ma è cresciuto in Sardegna ed è considerato il chirurgo dei vip, tra i suoi clienti conta Valeria Marini e Belen Rodriguez. Sembrerebbe che abbia puntato già uno dei gieffini, Tommaso Zorzi. Che possa nascere un flirt tra loro? Tra i suoi ex si conta Jessica Alves, conosciuta con il l’appellativo di Ken Umano e con il suo nome precedente, Rodriguo Alves.

Questo sarebbe il secondo reality televisivo per Giacomo Urtis, nel 2017 ha partecipato all'”Isola dei Famosi“, nell’edizione vinta da Raz Degan. Al suo rientro in Italia ha rivelato alla stampa di aver fatto l’amore con un misterioso amante in Honduras tra le palme, ma non ha svelato l’identità della sua avventura.