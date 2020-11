GF Vip news | grande affinità e scambio di lettere fra Zorzi e Oppini

Franco Oppini e Tommaso Zorzi protagonisti assoluti delle GF Vip news. I due sono autori di lettere bellissime, quanta emozione.

Nel corso di questi mesi intercorsi dall’inizio ad oggi le GF Vip news hanno spesso visto un focus particolare su due personaggi nello specifico. Si tratta di Tommaso Zorzi e di Francesco Oppini, che hanno saputo stabilire un legame molto forte. I due sono diventati amici per la pelle, al punto che qualcuno ipotizza anche che potesse starci del tenero.

Leggi anche –> GF Vip, il bacio lunghissimo e focoso di Tommaso Zorzi – VIDEO

Una cosa sorta in particolar modo da quelli che sono gli atteggiamenti e le sensazioni esternati da Zorzi, il quale non ha mai fatto mistero di essere attratto esclusivamente dagli uomini. I due sono stati protagonisti di qualcosa di molto bello nelle scorse ore. Infatti l’uno ha fatto trovare all’altro una lettera sotto al cuscino e viceversa. Zorzi non è riuscito a leggere la sua e ci ha pensato lo stesso Oppini a leggergliela di persona, suscitando profonda commozione. Entrambi hanno mostrato il loro lato più umano e fragile all’altro. E hanno ribadito in maniera reciproca il loro affetto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: è di nuovo scontro

GF Vip news, che grande affinità tra Francesco e Tommaso

Ma effettivamente Tommaso ha rivelato ad alcuni inquilini di sentire qualcosa di più di una semplice amicizia per Francesco. I suoi confidenti sono stati Rosalinda, Stefania Orlando ed Andrea Zelletta. Ma il 25enne influencer è consapevole che non può avere più di questa bella amicizia, da parte del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Infatti Francesco è felicemente fidanzato con una donna che lo aspetta con ansia. Ma tutto questo ha generato grande emozione sia nella casa che fuori. I telespettatori del GF Vip ne stanno parlando sui social network.

Leggi anche –> Stefano Bettarini, squalifica: la sorella si scaglia contro gli autori del GF Vip