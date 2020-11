By

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: “La mia posizione preferita”. Il gioco organizzato all’interno della casa infiamma i bollenti spiriti. Ecco cosa è accaduto ai due “amici speciali” e coinquilini all’interno del reality show.





I concorrenti del programma, condotto da Alfonso Signorini in prima serata domani su Canale 5, si sono oggi intrattenuti, all’interno della casa, nel gioco della verità o conseguenza. Tra Elisabetta e Pierpaolo la situazione è divenuta ben presto imbarazzante.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli e il gioco che diventa piccante: “La mia posizione preferita”

I concorrenti del Grande Fratello Vip, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, si sono trovati a partecipare oggi ad un gioco organizzato dalla produzione. Una sorta di obbligo o verità, durante il quale i vip dovevano rispondere a domande imbarazzanti e spinose oppure fare qualcosa di molto scomodo, pur di non pronunciarsi in merito a quanto richiesto. Protagonisti indiscussi si sono rivelati Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, i quali sono rimasti coinvolti in una situazione piuttosto imbarazzante.

Arrivato il turno di Pierpaolo infatti, all’ex velino è stata posta questa domanda: “Con chi faresti sesso nella casa? Mima la tua posizione preferita”. Immediata e scontata è stata la risposta di Petrelli, che ha subito indicato Elisabetta. La Gregoraci, dal canto suo, lo ha incalzato: “In cinquanta giorni, ci avrai pensato a come farlo…”. E così il modello e la showgirl sono finiti sul divano a cavalcioni l’una sull’altro. Elisabetta però non si è trattenuta e ha continuato affermando: “Io preferisco stare sotto…”. Non sono mancate a quel punto le risatine maliziose da parte di tutti i colleghi concorrenti.

Vedremo se, nel corso delle puntate, Elisabetta cederà all’attrazione di Pierpaolo o se i due rimarranno solo amici, pur con grande disappunto dell’ex velino, che invece giorno dopo giorno sembra non arrendersi, sfidando l’atteggiamento rigido della Gregoraci.