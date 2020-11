GF Vip, Alba Parietti contro la ex di Francesco Oppini

Alba Parietti non ha certo fatto attendere la sua reazione dopo che suo figlio Francesco Oppini ha raccontato della sua storia con la sua ex ragazza Alessia Fabiani.

Alba Parietti non è certo stata zitta riguardo la relazione con la ex di suo figlio Francesco Oppini, attualmente nella Casa del Grande Fratello. La showgirl si è infatti duramente scagliata contro Alessia Fabiani, la ex ragazza di suo figlio.

Alba Parietti contro Alessia Fabriani

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, in poche occasioni si è trovato a condividere cose riguardo la sua vita intima e privata con gli altri inquilini della Casa. Di recente ha raccontato agli altri inquilini della Casa del Grande Fratello della sua relazione passata con Alessia Fabiani.

La ragazza, al tempo una letterina, aveva 26 anni e lui appena 19 quando è iniziata la loro storia d’amore, che Oppini ha confessato nella casa più spiata d’Italia. Agli altri inquilini ha raccontato che non solo la loro relazione è stata burrascosa e difficile, ma che uno dei principali ostacoli è stata proprio sua mamma Alba Parietti. La showgirl, infatti, non era affatto d’accordo soprattutto per la grande differenza di età tra i due, anche se lei, dice Oppini, era molto innamorata. Alessia pare infatti abbia corteggiato a lungo Francesco, lasciandogli delle rose e lui si era innamorato perso.

Oppini ha poi aggiornati i coinquilini sul rapporto che ha ad oggi con la sua ex: “Non ci sentiamo più. L’ho rivista un paio di volte. Non ho risentimenti. Io ero innamorato perso. Ero un ragazzino innamorato e molto corteggiato dalla Fabiani: Lei mi cercava, mi lasciava rose in concessionaria.” Il gieffino ha poi aggiunto che si era trovato costretto a scegliere tra la mamma Alba e Alessia e alla fine la Parietti ha vinto:

“voleva proteggermi e quindi ero tra due linci“, ha detto infatti riguardo la madre.

Sentite le parole di Oppini, Alessia Fabiani ha prontamente replicato in un’intervista a Radio Cusano Campus, in cui ha smentito alcune cose dette dall’ex ragazzo, tra cui il fatto che sia stato lui a lasciarla e la storia delle rose lasciate in concessionaria. Inoltre la ragazza ha anche smentito le ostilità con Alba Parietti, dicendo di avere un bel rapporto con la showgirl.

Tuttavia, un altro colpo di scena in questa storia: arriva Alba Parietti a smentire a sua volta le parole della Fabiani e raccontare che in realtà i rapporti tra le due erano tutt’altro che distesi. “Ho faticato a capirla, così come fatico a capire perché, dopo essere stata con mio figlio, si sia fidanzata con il suo miglior amico” questa la frecciatina della Parietti ad Alessia, che non è di certo passata inosservata.