Elisabetta Gregoraci, l’annuncio di Pupo: “Accordo con Briatore”

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste in assoluto del Grande Fratello: nuove rivelazioni da parte di Pupo al settimanale Chi

Ancora rivelazioni importanti per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. Dopo le uscite lampo di Stefano Bettarini (per bestemmia) e Paolo Brosio (subito eliminato dopo la nomination), Elisabetta Gregoraci è la protagonista assoluta della casa più spiata dagli italiani. E così Pupo ha rivelato al settimanale Chi il rapporto della conduttrice italiano con l’ex marito Flavio Briatore: “Sicuramente ha un accordo con lui che la spinge a contenersi, ma ha anche pudore nei confronti di suo figlio”. Insieme a Maria Teresa Ruta è una delle più chiacchierate e così lo stesso Pupo ha aggiunto: “E’ sincera ed è utile al gioco del Grande Fratello Vip perché divide e fa discutere”.

Elisabetta Gregoraci, la verità di Antonella Elia

Anche Antonella Elia ha rilasciato altre dichiarazioni nei confronti della conduttrice italiana durante la sua intervista al settimanale Chi: “La giudico nella casa, non certo come persona. Non le credo quando illude Pierpaolo. Ho sbagliato a dire che è una gatta, perché in realtà è una volpe”. Saranno settimane ricche di colpi di scena con la fine del programma che è stata prolungata per diversi mesi. L’ex moglie di Briatore continua ad essere la protagonista della casa più spiata dagli italiani attirando interessi e consensi.