Beautiful, trama e anticipazioni della puntata del 13 novembre

Cosa succederà nella prossima puntata della seguitissima trentennale soap opera statunitense Beautiful, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13,40 su Canale 5.

Trama e anticipazioni di Beautiful per domani

Durante la puntata di domani, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) prenderà una decisione molto dolorosa: quella di allontanare per sempre dalla sua vita Thomas (Matthew Atkinson), dopo tutte le vicissitudini con l’incidente mortale di Emma e il suo coinvolgimento nella tragica morte della giovane ragazza. Steffy, insieme a Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle) e le figlie vivranno senza di lui, nonostante il dolore.

Flo (Katrina Bowden) sta barattando la sua testimonianza nell’indagine sul traffico di documenti falsi che ha coinvolto Reese (Thorsten Kaye), per un accordo di immunità. Ridge tuttavia lo viene a sapere e non ne è affatto contento. Il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez) però avverte che nel caso in cui Flo dovesse arrivare in tribunale, potrebbe tornare l’attenzione di nuovo su Thomas e sul suo presunto coinvolgimento nella tragica morte di Emma (Nia Sioux).

Il detective Sanchez però lascia la decisione in mano allo stilista riguardo Flo, dichiarando però che la procura probabilmente non sarebbe disposta ad offrire l’accordo alla giovane, nel caso in cui i Forrester non fossero d’accordo e si mettessero contro.

Potete scoprire tutto quello che succederà nella prossima puntata di Beautiful, domani venerdì 13 novembre dalle 13,40 circa su Canale 5.

