Ballando con le stelle, c’è amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?

A Ballando con le Stelle c’è forse aria di amore? Scopriamo le ultime indiscrezioni tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi si è lasciata scappare alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Raimondo Todaro durante un’intervista al settimanale Nuovo. Mentre parlava di vari aneddoti, la conduttrice non ha potuto fare a meno di nominare l’affascinante ballerino e della sua esperienza al programma di Rai 1.

Alla Isoardi è stato anche chiesto di spiegare meglio una frase rilasciata qualche settimana prima. La donna avrebbe detto “Rimarremo amici sino alla fine dello show, ma dopo non escludo niente…”. Questa dichiarazione lasciata volutamente aperta, ha fatto infiammare gli animi dei curiosi e ha dato vita a molti rumors.

Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è scoccata la scintilla?

Rispetto alla sua dichiarazione, la Isoardi ha detto più volte di aver voluto scherzare. Però, durante l’intervista a Nuovo ha aggiunto: “è vero che nella vita non si può escludere niente…In passato quando ho detto ‘mai’ si è poi trasformato in ‘sempre’…”. Queste parole lasciano ben sperare e i fan si immaginano già i due come una coppia. La Isoardi ha voluto però aggiungere che sta cercando di vivere l’esperienza di Ballando con le stelle senza pensare a cosa accadrà dopo, così da vivere il tutto con serenità.

Alla Isoardi è stato chiesto di fare anche chiarezza su altre sue uscite riguardo Todaro. La donna avrebbe detto che i due si potrebbero fare del bene a vicenda, ma ha subito replicato dicendo “intendevo dire che il nostro vissuto è abbastanza intenso…Lui si è separato da poco e ha una bambina, io sono single e vengo dalla chiusura di un programma”. La conduttrice non ha negato la sintonia fisica e psicologica che lega i due, ma è anche vero che non è detto che nasca l’amore. Ad ogni modo Elisa Isoardi si dice pronta a trovare un fidanzato, ma solo al termine di Ballando con le stelle. “Cerco la serenità…Un rapporto normale, in una famiglia formata anche solo da me e dal mio eventuale compagno…”, ha concluso dicendo.

