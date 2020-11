Angela da Mondello | Lele Mora le fa firmare il contratto | VIDEO

Ormai è una vera star, Angela da Mondello. E Lele Mora ne ha intuito le potenzialità mediatiche, al punto da offrirle un contratto.

Comincia la carriera nello showbiz per Angela da Mondello. In pochi mesi la palermitana è riuscita a farne di strada, grazie al suo ‘Non ce n’è coviddi’ esclamato in diretta durante un collegamento a ‘Pomeriggio 5’. La donna, all’anagrafe Angela Chianello, nello scorso mese di settembre ha aperto un profilo Instagram che in un lampo ha totalizzato migliaia di followers. La sua simpatia e la schiettezza ne hanno fatto un personaggio ‘nazionalpopolare’ molto amato.

E nonostante in molti la accusino di essere un prototipo della mediocrità, in tanti altri la sostengono e le rivolgono dei complimenti per la sua semplicità. Ora la stessa Angela da Mondello ha firmato un contratto per lavorare con Lele Mora. L’esperto manager dei vip ha intuito il potenziale mediatico mostrato dalla siciliana. E lei stessa pubblica uno scatto su Instagram nel quale scrive quanto segue. “Finalmente il grande giorno con lo zio Lele”, il tutto posando con il 65enne di Bagnolo di Po.

Proprio il buon Lele afferma, ribadendo un famoso adagio coniato da Andy Wharol, che “anche Angela ha diritto al suo quarto d’ora di celebrità. Specialmente a lei che nella vita ha sofferto tanto. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta”. Poi lo stesso Mora ribadisce di non essere diventato il suo agente ma di essere solo una persona ben disposta a darle una mano. Del “Non ce n’è coviddi”, Lele Mora ha provveduto a realizzare una cli musicale.

