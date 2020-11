Amici 20, anticipazioni: nuovi professori, Stash abbandona

Su Amici 20 arrivano delle anticipazioni, saranno previsti dei cambi tra i professori. Il cantante Stash abbandonerà il programma.

Tra due giorni la scuola di “Amici” di Maria De Filippi riapre le porte: la nuova edizione partirà da sabato 14 novembre alle 14:10 circa su Canale 5 e procederà con la formazione della nuova classe. Da lunedì 16, invece, inizierà anche il daytime di Amici, spostato su Italia 1.

Finora riguardo ai professori di “Amici” di Maria De Filippi è circolato un alone di mistero, ma finalmente arrivano delle novità importanti. La nuova edizione si dovrà preparare ad abbandonare uno dei suoi professori preferiti, con grandissimo dispiacere dei fans del programma. Il cantante Stash ha, infatti, deciso di lasciare il programma ma era prevedibile a causa della sua imminente paternità. Al suo posto è stato confermato che entrerà un’altra grande star, la cantante Arisa. Anche per i professori che insegnano danza ci saranno dei cambiamenti: da giorni si parla dell’arrivo di Lorella Cuccarini ad Amici ed è arrivata la conferma ufficiale.

Amici 20, nuovi ingressi e abbandoni tra i professori

Quello di Lorella Cuccarini non sarà un’aggiunta al programma, ma andrà in sostituzione ad un altro professore che lascerà “Amici 20“: Timor Steffens, infatti, abbandonerà il talent. La sua uscita di scena era prevedibile dopo gli scontri accesi dell’anno scorso con la padrona di casa Maria De Filippi. Quindi come nel caso della sostituzione di Stash con Arisa, la Cuccarini prenderà il posto di Steffens. Il resto degli insegnanti di ballo sono immutati e la presenza di Alessandra Celentano e Veronica Peparini è confermata.

Per quanto riguarda i professori di canto ci sono altre due conferme: Rudy Zerbi sarà presente nella prossima edizione in onda da sabato 14 e lo stesso vale per Anna Pettinelli, una piacevole riconferma per il secondo anno.