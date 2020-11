Uomo morto | infetto privo di vita nei bagni del Cardarelli | VIDEO

Destano scalpore le immagini che mostrano un uomo morto riverso a terra nei bagni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Si indaga in proposito.

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli è avvenuto un macabro ritrovamento con un uomo morto con tutta probabilità dopo essere rimasto contagiato nelle scorse settimana. Questa persona era ricoverata all’interno dell’Area Sospetti di quella che è la struttura ospedaliera più grande del Sud Italia.

La vittima era già ricoverata al ‘Cardarelli’. Il suo corpo giaceva privo di vita all’interno dei bagni, con alcuni membri del personale sanitario ad essersi accorti della presenza del cadavere dell’uomo morto. Possibile che possa essergli capitato un qualche malore fatale, anche se le cause non sono ancora note e servirà un esame autoptico che verrà fissato con tutta probabilità nei prossimi giorni.

Uomo morto, il video realizzato al Cardarelli

La direzione sanitaria ha istituito una indagine ufficiale in proposito. C’è anche un filmato che circola sul web e che mostra il corpo dell’uomo morto lasciato da alcuni inservienti che si erano allontanati per recuperare una barella. Il direttore generale del ‘Cardarelli’, dottor Giuseppe Longo, parla di “strumentalizzazione da condannare relativa a queste immagini, che possono instillare paura e suggestioni pericolose nelle persone”. Inoltre lo stesso Longo rivolge le proprie condoglianze alla famiglia del defunto. Si indaga anche per capire come tale filmato possa essere finito sul web e per individuare l’identità di chi lo ha caricato.