Romina Power posta la foto di Ylenia con la sorella Cristel appena nata

Oggi Romina Power ha condiviso una foto in cui si trova insieme con Ylenia e l’altra figlia Cristel quando era appena nata.

Il mese di novembre è particolare per Romina Power. Il 29 novembre del 1970, infatti, è nata la sua primogenita Ylenia Carrisi. La figlia che la cantante americana e l’ex marito Al Bano hanno perduto nel dicembre del 1993 mentre erano in viaggio negli Stati Uniti. Il dolore per la scomparsa della figlia non ha mai lasciato i due genitori, i quali hanno deciso di intraprendere due strade diverse per ricordarla. Al Bano, infatti, ha voluto voltare pagina per superare in parte quella sofferenza che lo ha accompagnato per anni. Romina, invece, ha preferito affidarsi alla speranza e cercarla fino a che avrà forze.

Leggi anche ->Ylenia Carrisi | gli scatti inediti pubblicati da Romina | FOTO

Ogni anno, nel mese di novembre, Romina rinnova il suo tentativo di raggiungere la figlia ovunque si trovi. Ogni novembre la cantante californiana pubblica una foto al giorno di Ylenia nel suo profilo Instagram. Un modo per celebrare il mese in cui è nata, ma anche per farle capire che ancora oggi non è stata dimenticata e se avesse voglia potrebbe tornare in qualsiasi momento.

Leggi anche ->Ylenia Carrisi sorridente, felice e spensierata: il messaggio di Romina Power

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Romina Power: la prima foto di Ylenia insieme alla sorella Cristel

Visualizza questo post su Instagram Con Ylenia quando e’ nata Cristel 🥰 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 10 Nov 2020 alle ore 10:47 PST

Dal primo novembre ad oggi, Romina ha pubblicato delle foto riguardanti diversi istanti della vita di Ylenia prima della tragica scomparsa. Ha cominciato dalla nascita e dalle prime foto insieme a lei e Al Bano. Ha continuato con alcune foto dell’infanzia e altre dell’adolescenza. Sono tutti scatti che ritraggono momenti di gioia e felicità insieme alla famiglia. Anche quello di oggi ritrae un momento importante della vita di Ylenia, quello in cui ha fatto la conoscenza con la sorellina Cristel. Nella foto la ragazza è al fianco della madre che tiene in braccio la neonata, entrambe hanno un’espressione sorridente.