Premier Conte svela: “Vogliamo evitare il lockdown generalizzato”

Torna a parlare il Premier Conte che ha svelato in una lunga intervista a “La Stampa” i possibili nuovi provvedimenti del Governo

Il peggio non è ancora passato. L’emergenza sanitaria è nel clou e così il Premier Giuseppe Conte è tornato a parlare rilasciando interessanti dichiarazioni ai microfoni de “La Stampa“: “Lavoro per evitare il lockdown totale. La curva sta salendo, ma mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere”. L’obiettivo del governo è quello di attuare una strategia ben precisa con la collaborazione, ovviamente, di tutti i cittadini: inoltre, l’esecutivo ci sarebbe anche l’aumento dei ristori nel 2021. In aggiunta, ha aggiunto che ben presto sul vaccino il piano sarà discusso in Aula.

Premier Conte, il periodo di Natale è vicino

Per quanto riguarda il periodo natalizio, che ormai è alle porte lo stesso Premier Conte ha invitato le persone a festeggiare soltanto in famiglia con prudenza: “Dobbiamo aspettare, e tenere i nervi saldi, dobbiamo stringere i denti perché i servizi sanitari sono diffusamente sotto stress”. Infine, ha voluto ribadire il concetto che “lo Stato siamo tutti noi” dando così un ristoro per le attività colpite nel 2020. La situazione potrebbe cambiare con la curva che si fletterà a poco a poco dopo i nuovi provvedimenti presi dal Governo con le varie zone di riferimento.