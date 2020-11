Ponte Morandi | diversi arresti per il crollo del 2018 | anche Castellucci

By

Manette con altri 6 per l’ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, in merito a quanto accaduto ad agosto 2018 per il crollo del Ponte Morandi.

Operazione della Guardia di Finanza in merito al Ponte Morandi. La Guardia di finanza sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti degli ex vertici e di alcuni degli attuali manager di Autostrade per l’Italia nell’ambito delle indagini sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Secondo quanto riferisce l’Ansa, le misure cautelari emesse sarebbero 6, una delle quali a carico dell’ex Ad di Autostrade, Castellucci.

Ponte Morandi, scattano le manette da parte della Guardia di Finanza

Le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. L’inchiesta è nata un anno fa dopo l’analisi di alcuni documenti sequestrati dalla Finanza nelle sedi di Aspi nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Morandi. In particolare, sempre secondo quanto si apprende, la documentazione, e le relative responsabilità attribuite ai vertici di Autostrade, riguarderebbero problemi di sicurezza legati alle barriere fonoassorbenti montate sull’intera rete autostradale. Delle sei misure disposte dal Gip del tribunale di Genova, tre sono arresti domiciliari e tre sono misure interdittive.