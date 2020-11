Oroscopo del giorno, mercoledì 11 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Abbiamo finalmente raggiunto la metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 11 Novembre 2020.

Ci stiamo avvicinando a Dicembre, e siamo già alla metà della seconda settimana del mese. Che cosa avrà il cielo oggi in serbo per noi? Chi sarà baciato dalla fortuna e chi no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di mercoledì 11 Novembre 2020.

Mercoledì 11 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Venere in opposizione potrebbe non regalarvi particolari momenti di enfasi. Nonostante questo, è bene riuscire a controllare il nervosismo e reagire bene alle situazioni potenzialmente stressanti. Non abbiate paura del cambiamento: scottanti novità sono in arrivo.

Toro. La seconda della metà settimana sarà particolarmente stressante per voi ma niente panico, con la giusta tranquillità riuscirete ad affrontare tutto. Attenzione alla gelosia e soprattutto a non fuggire dalle proprie responsabilità.

Gemelli. Avete bisogno di qualche stimolo, soprattutto dopo i due giorni appena trascorsi. Venere è dalla vostra parte, perciò approfittatene per lanciarvi in nuove avventure e recuperare un po’ del buon umore perso. Attenzione al lavoro: è necessario affrontare le situazioni spinose con cautela.

Cancro. È necessario tenere duro ancora un po’ prima di sciogliere le briglie. I tempi non sono ancora maturi per affrontare le situazioni che ultimamente vi hanno dato il tormento. Per quanto riguarda l’amore, è un enorme via libera: buttatevi!

Leone. Durante la giornata di oggi è importante che riusciate a mantenere la calma. In amore evitare i conflitti potrebbe essere la soluzione migliore. È necessaria essere prudenti ancora un po’ per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria.

Vergine. Si prospetta una giornata piacevolmente stabile, adatta a fare affari e a tirare finalmente un sospiro di sollievo. I tempi sono maturi per gettare le basi per costruire qualcosa di grande e soddisfacente.

Bilancia. A partire da domani le vostre giornate saranno in netto miglioramento. Oggi è però necessario stringere ancora un po’ i denti. Non è il momento adatto a rilassarsi, soprattutto in ambito lavorativo, perciò rimboccatevi le maniche!

Scorpione. I tempi continuano ad essere maturi per affrontare le questioni che vi hanno attanagliato nei giorni scorsi. L’ambito lavorativo potrebbe riservarvi qualche piacevole sorpresa. Attenzione però a non strafare! Stancarsi troppo non è mai una buona scelta.

Sagittario. Buone notizie per quanto riguarda il fonte lavorativo. Il periodo è buono per proporre le vostre idee senza timore. Evitate i conflitti, soprattutto con il proprio partner. ci saranno tempi migliori per le discussioni importanti.

Capricorno. Il lavoro molto probabilmente vi sta stressando più del dovuto, ma non è il momento di gettare la spugna. Le tensioni sono destinate ad allontanarsi, lasciando il posto finalmente a un po’ di serenità. Via libera in amore e in famiglia: passate del tempo con i vostri cari.

Aquario. Le riflessioni sono all’ordine del giorno, ed è un bene. È necessario che rimettiate in ordine le vostre priorità, perciò prendetevi del tempo per farlo. Un buon consiglio potrebbe essere quello di avvicinarsi alla Natura ed alla Spiritualità.

Pesci. Le ultime giornate si sono trascinate dietro un po’ d’ansia, che continuerà ad appesantirvi anche oggi. Un buon consiglio potrebbe essere quello di trascorrere del tempo con i propri cari, e di affrontare le questioni più urgenti, senza indugiare ulteriormente.