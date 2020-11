Matrimonio a prima vista, anticipazioni sulle decisioni finali dei concorrenti

Matrimonio a prima vista 2020 sta appassionando molti telespettatori. Ecco a voi alcune delle anticipazioni sulle decisioni finali.

Siamo quasi giunti al termine dell’edizione del 2020 di Matrimonio a prima vista. Il programma ha convolto molti telespettatori, che hanno visto tre coppie convolare a nozze e lanciarsi nell’impresa della convivenza. Tra alti e bassi, momenti di gioia e litigi, i concorrenti stanno per terminare il loro percorso. Che cosa succederà nella prossima puntata? Leggiamo insieme qualche succosa anticipazione.

Luca e Giorgia sono forse la coppia più amata dai follower. I due si sono mostrati di fronte alle telecamere sempre più uniti, sempre più innamorati. Molti dei loro fan sperano ardentemente che i due decidano di rimanere insieme e che la loro relazione, apparentemente così tenera e felice, prosegua anche dopo la fine del programma. Nella prossima puntata pare proprio che emergerà qualche differenza caratteriale tra i due sposi. La coppia si troverà di fronte ad una discussione, e l’argomento principale saranno i toni utilizzati durante i litigi. Secondo Luca è normale alzare la voce durante uno scontro, mentre Giorgia disapprova totalmente. Che cosa succederà nel prossimo episodio? Il diverbio sarà motivo di una definitiva separazione?

Andrea e Nicole sono invece la coppia più chiacchierata dell’edizione. I due si sono scontrati molte volte, e il pubblico ha commentato attento ogni diverbio. È difficile provare ad indovinare se i due sposi sceglieranno di rimanere insieme o meno. Stando alle anticipazioni, i due sembrerebbero tranquilli nel corso del prossimo episodio. A turbare le acque sarà però una domanda della sposa che, rivolta ad Andrea, gli chiederà se sceglierebbe sempre lei come moglie o no. L’uomo rimarrà spiazzato dal quesito, e il suo viso assumerà completamente un’altra espressione.

Gianluca e Sitara rappresentano per i follower un gigantesco punto di domanda. I due infatti hanno avuto un recente, durissimo scontro che li ha portati a vivere per un po’ separati, lei a Roma e lui a Firenze. Nel prossimo episodio sembrerebbe però che gli sposi si riappacificheranno. Lei tornerà a casa con una sorpresa, mentre lo sposo rallegrerà a sua volta la donna con uno splendido regalo. Sono tante le incognite, e sono tutti curiosi di sapere che cosa i due sceglieranno di fare.

Matrimonio a prima vista 2020, il parere del pubblico

Secondo la maggior parte dei telespettatori, soltanto una coppia opterà per rimanere insieme, mentre le altre sceglieranno la via della separazione. Il prossimo episodio rimane ancora una gigantesca incognita, ed è difficile riuscire ad indovinare quello che faranno i 6 concorrenti. Certo è che i telespettatori rimarranno con il viso incollato allo schermo per sapere finalmente come andrà a finire.