Matrimonio a prima vista, Andrea e Nicole: sposa mandata via di casa

Andrea e Nicole, i due concorrenti di Matrimonio a prima vista, sono ancora sotto la luce dei riflettori. Scopriamo cosa è successo tra loro.

Ancora scontri tra Andrea e Nicole, che sembrerebbero proprio non volere andare d’accordo. La coppia ha partecipato al programma Matrimonio a prima vista 2020 e, dopo essere convolata a nozze, sta attualmente sperimentando il periodo della convivenza. Molte volte i due si sono scontrati, e il pubblico sui social network non ha fatto altro che parlare di loro. Un nuovo scontro ha recentemente infiammato gli animi dei due. Scopriamo insieme che cosa è successo.

I litigi fanno oramai parte della quotidianità per Andrea e Nicole, che molte volte hanno discusso, talvolta anche animatamente. Tra i due sono state molte le incomprensioni, e il pubblico le ha seguite tutte con il fiato sospeso. Pare che Andrea non goda di ottima fama sui social, specialmente su Twitter, sul quale gli utenti non perdono mai occasione di punzecchiare lo sposo e di difendere la sposa.

Durante il corso della scorsa settimana, pare che i due si siano scontrati duramente di nuovo, e che il litigio sia culminato con Andrea che, arrabbiato, ha mandato a quel paese la sposa, lasciandola successivamente sola in casa e andandosene. La nuova puntata è cominciata proprio dal giorno successivo. Nicole, in un momento di quiete, ha preso per prima la parola, tentando di chiarire con l’uomo quanto era accaduto diverse ore prima.

La donna ha tentato di spiegare il suo punto di vista, dichiarando di non aver gradito la reazione di Andrea. Quest’ultimo, a sua volta, ha cercato di chiarire, usando forse parole decisamente poco adatte. “Sono stato attaccato da una pazza” ha detto, riferendosi al fatto che la sposa abbia ripetuto alcuni concetti più volte, ed aggiungendo che non si è pentito di averle voltato le spalle, e che molto probabilmente lo rifarebbe. Durante un confessionale, l’uomo ha addirittura dichiarato: “Secondo me è cattiva, questo non me lo aspettavo da lei”.

Il culmine è stato raggiunto quando Andrea, in maniera molto velata, ha tentato di mandare la sua sposa via di casa. “Non sei pronta per stare in questa casa” le ha detto. I due hanno dormito in letti separati quella notte e Nicole, il giorno dopo, ha fatto le valigie ed è tornata a Milano. La coppia ha in seguito però fatto pace, e i due sono tornati a stare insieme. Sono al momento tutti curiosi di sapere come andrà a finire tra loro.

Matrimonio a prima vista, Andrea e Nicole: i commenti dei telespettatori

Come già specificato, la maggior parte degli utenti rema contro Andrea e a favore di Nicole. Al pubblico infatti molte affermazioni uscite dalla bocca dell’uomo non sono mai andate giù. Alcuni hanno addirittura definito lo sposo come ‘ Il Re del body shaming‘, riferendosi chiaramente all’episodio in cui Andrea ha costretto Nicole a fare ginnastica. “Oramai è appurato, Andrea, trova qualsiasi pretesto per mandarla via.” ha scritto qualcuno su Twitter. “No ma si è capovolto il mondo, Andrea che dice che Nicole è cattiva. Lui che è il re del body shaming”.