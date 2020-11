Incidente stradale | giovane sbatte nella notte e muore | aveva 23 anni

Un ragazzo resta coinvolto in un incidente stradale avvenuto di notte e perde la vita. Indagano i carabinieri sul drammatico episodio.

Dopo un incidente stradale drammatico si apprende della morte di un giovane. La vittima aveva solamente 23 anni e la tragedia si è verificata a Battipaglia, in zona Lido Lago. Battipaglia è un popoloso Comune situato in provincia di Salerno. Lo schianto è avvenuto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 novembre 2020.

Il ragazzo era in viaggio da solo sulla propria automobile, diretto verso casa dopo avere trascorso la serata fuori. Non si sa se per motivi di lavoro od altri impegni o se per semplice svago. Fatto sta che di colpo ha perso il controllo del veicolo, finendo con l’andare a schiantarsi contro un palo della luce posto all’esterno della strada, sul ciglio. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Da quanto risulta, il giovane ha perso la vita morendo sul colpo. I soccorritori del 118, intervenuti dopo una segnalazione da parte di un altro automobilista di passaggio, hanno trovato il ragazzo ormai già privo di vita.

Incidente stradale, carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto

A nulla sono valsi i tentativi di primo soccorso messi in atto per cercare di salvarlo. Assieme al personale medico hanno fatto anche il proprio arrivo sulla scena dell’incidente stradale i carabinieri di stanza nella locale stazione di Battipaglia. I militari hanno effettuato i dovuti rilievi del caso per poi cominciare a lavorare allo scopo di ricostruire la dinamica dello schianto. Potrebbe essere avvenuto tutto per l’alta velocità, ma non si escludono anche altre ipotesi.

