Giulia Salemi si racconta: “Ho sofferto per Francesco Monte”

Giulia Salemi, entrata da pochissimo nella Casa del Grande Fratello Vip, racconta il suo dolore per l’ex Francesco Monte.

Giulia Salemi è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” da pochissimi giorni ma è subito finita al centro dell’attenzione e del gossip. La produzione del reality le ha mostrato un video montato riguardante Enock ma l’influencer ha messo le cose in chiaro.

Giulia Salemi è stata chiara con la produzione: non vuole avere assolutamente una relazione nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Ha deciso che si godrà l’esperienza nel reality senza distrazioni, da single. L’influencer, finita la puntata di lunedì, si è trovata a parlare con i coinquilini della sua esperienza passata all’interno del reality e non ha potuto evitare di menzionare il suo ex Francesco Monte, conosciuto proprio mentre era una concorrente. La Salemi ha precisato che la loro è stata una relazione che l’ha resa molto felice ma, al tempo stesso, non le ha permesso di vivere l’esperienza al GF come pensava.

Giulia Salemi e la relazione con Francesco Monte

“Non me la sono goduta, né qui dentro né una volta fuori“, ha detto Giulia Salemi parlando dell’esperienza vissuta nell’edizione precedente del “Grande Fratello Vip“. Poi ha aggiunto: “E’ stato bellissimo comunque, amare è bellissimo anche se si soffre. Io non amavo da non so quanti anni, avevo le farfalle allo stomaco. Ho avuto la fortuna di innamorarmi, la sfortuna è stata che mi sono concentrata solo su quella roba e ho perso tutto il resto. Ho perso l’opportunità di vivermela in un altro modo“.

Giulia Salemi ha ammesso di guardare con amarezza al suo precedente percorso nella Casa, ma ha precisato che “Non mi pento di niente e lo rifarei altre cento volte. Ho provato delle emozioni fortissime, però da un lato mi è rimasto qualcosina qui. E’ vero che è un gioco sadico, però per me è stato magico”.