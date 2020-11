Giacomo Urtis prossimo concorrente del GfVip? Scopriamo meglio chi è

Tra le tante possibili new entry nella casa del GF Vip, in queste ore si fa sempre più insistente la voce di un ingresso di Giacomo Urtis.

Alfonso Signorini aveva pensato che l’ingresso di Stefano Bettarini avrebbe potuto vivacizzare la vita nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore è un uomo dal carattere forte, inoltre in passato aveva avuto una storia con Dayane Mello e questo avrebbe potuto creare una dinamica interessante tra i due. Come sappiamo, però, l’ingresso nella casa più spiata d’Italia è stato rapido e doloroso.

A poche ore dal suo ingresso, infatti, Bettarini ha pronunciato una frase blasfema. Non si è trattato di una bestemmia vera e propria, ma di un modo di dire toscano, un intercalare tipico di quelle parti, che comunque è offensivo per chi ha fede. Dispiaciuto, Signorini si è visto costretto a cacciare l’ex calciatore dal reality, spiegandogli che sebbene capisse che non si trattava di una bestemmia nel senso pieno della parola, la frase pronunciata era in ogni caso offensiva per la sensibilità delle persone a casa.

Giacomo Urtis al posto di Bettarini? Scopriamo chi è

Dopo l’uscita di scena di Bettarini, nella casa è rimasto un posto vuoto. Signorini, dunque, starebbe valutando un profilo da inserire per sostituirlo. In queste ore sono state tante le indiscrezioni a riguardo. Una delle più insistenti riguarda il possibile approdo nella casa di Giacomo Urtis. Già protagonista a L’Isola dei Famosi, il chirurgo delle star potrebbe essere una piacevole sorpresa per gli amanti del reality.

Per la maggior parte del pubblico il suo nome non dice nulla. Tuttavia gli amanti dei reality e del gossip potrebbero già aver sentito il suo nome. Nato a Caracas nel 1977, Giacomo ha una laurea in Medicina e Chirurgia ed una specializzazione in Dermatologia. Di professione, dunque, sarebbe dermatologo, ma tutti lo conoscono come chirurgo estetico delle star. Questo perché Giacomo ha avuto la brillante idea di creare la Dr Urtis Clinic, un network di servizi medici che comprende specialisti in chirurgia estetica, dermatologia e medicina estetica.