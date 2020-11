GF Vip, Matilde Brandi delusa da Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

Matilde Brandi, eliminata settimane fa dal GF Vip, si è detta delusa dal comportamento di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Matilde Brandi ha concluso la sua esperienza al “Grande Fratello Vip” alcune settimane fa, ma è tornata a parlare con Nuovo Tv della sua esperienza nel reality, di cui è stata una delle protagoniste durante i primi mesi. La soubrette 51enne ha parlato del comportamento di alcune donne all’interno della Casa.

Matilde Brandi ha attaccato sia Maria Teresa Ruta che Guenda Goria, con le quali non si è trovata affatto bene all’interno della Casa. Inoltre, si è detta delusa anche dall’amica di vecchia data Stefania Orlando. Le due si conoscono da molti anni ma l’esperienza nel reality non ha giovato al loro rapporto. La soubrette ha detto di essere stata se stessa al 100% all’interno del “GF Vip“, facendo emergere anche il suo lato più aggressivo. Delle sue coinquiline, invece, ha detto che: “Da quando Maria Teresa e Stefania sono entrate nella Casa è cominciato il mio declino. Qualcosa che non torna. Ricordo che Stefania, in virtù della nostra amicizia, mi fece un discorso, dicendomi che comandavo troppo nella Casa. Piansi e ci rimasi molto male. Così, mi scusai con tutti“.

Matilde Brandi, cosa pensa delle donne del GF Vip

L’ex valletta Matilde Brandi ha rilasciato altre affermazioni sulle sue ex coinquiline, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando che sono ancora in gara nel reality: “Loro sono entrate dopo di me. Quindi hanno visto che la prima settimana ero la più amata dal pubblico e hanno anche letto cosa scrivevano su di me in rete“. Ha poi ammesso di non aver mai creduto alle vicende personali raccontate dalla Ruta e dalla figlia Guenda Goria che, secondo la ballerina, sono state raccontate solo per fare show.

Sull’amica storica Stefania Orlando, invece, la Brandi ha assicurato che la cercherà appena finita l’esperienza al “GF Vip“: la considera ancora sua amica e spera che possano chiarire lontano dalle telecamere. Ha poi puntualizzato che Elisabetta Gregoraci, con la quale ha legato molto, non è una stratega ma piuttosto una donna che ha sofferto molto nella sua vita.