Frosinone, dichiarato morto: i familiari preparano il funerale, ma era vivo

Un uomo di Sora, in provincia di Frosinone, è stato dato per morto e i familiari distrutti hanno iniziato prontamente ad occuparsi del funerale. Peccato che fosse ancora vivo e vegeto…

Sembra una fantasiosa storia inventata, invece è tutto vero ed è successo a Sora, in provincia di Frosinone. Un uomo è stato dichiarato morto ai familiari, distrutti e addolorati che hanno iniziato a preparare in funerale e i necrologi. L’unico problema è che l’anziano è vivo e vegeto.

I carabinieri allertano i familiari che l’uomo è morto

L’uomo era ricoverato all‘Ospedale di Santissima Trinità di Sora, provincia di Frosinone, nel Lazio e i familiari, moglie e figli, di certo non si aspettavano una notizia così terribile di punto in bianco. I carabinieri, infatti, allertati dagli operatori sanitari hanno dato alla famiglia la tragica notizia: l’uomo è deceduto durante la notte. Tra dolore e sgomento, i familiari hanno così iniziato a preparare tutto l’occorrente per dare l’ultimo saluto all’anziano. Si sono occupati così del funerale, dei manifesti funebri e di tutto il resto, attivando il servizio di onoranze funebri.

Tuttavia, ben presto è venuto fuori il tragicomico errore: c’è stato uno scambio di persona e l’uomo deceduto non è l’anziano di cui i parenti stanno preparando il funerale, ma tutt’altra persona. Si è scoperto l’errore grazie ad una foto che avrebbe dovuto ritratte l’anziano, ma in realtà si trattava di un altro uomo: i parenti si sono accorti dell’errore perché mancava una grande cicatrice di guerra, segno distintivo dell’anziano.

L’uomo dichiarato morto è ad oggi vivo e vegeto e, mentre sua moglie e i suoi figli gli preparavano le onoranze funebri, lui faceva tranquillamente colazione all’Ospedale di Santissima Trinità. Lo sconcerto e la rabbia dei familiari hanno poi lasciato spazio alla gioia di vedere di nuovo in piedi e sano loro papà e marito, dopo aver creduto di averlo perso.

