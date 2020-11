Franco Di Mare | dura reazione alle illazioni di ‘Striscia la Notizia’ FOTO

Da Franco Di Mare giunge una risposta a tono a ‘Striscia la Notizia’, che il giornalista accusa di slealtà e di non raccontare la verità.

Non ci sta Franco Di Mare alle accuse che ‘Striscia la Notizia’ a suo dire gli muove contro per una vicenda che coinvolge Sonia Gray. Il direttore di Rai 3, secondo la trasmissione Mediaset di Antonio Ricci, storico autore ed ideatore di ‘Striscia’, avrebbe fatto riferimento a degli episodi nei quali Di Mare avrebbe sottoposto la 52enne conduttrice televisiva a delle avances non gradite in passato.

Per questo motivo, e non solo, Valerio Staffelli ha intercettato Franco Di Mare allo scopo di consegnarli il Tapiro d’Oro. Il ‘premio’ che spetta a chi si rende protagonista di avvenimenti controversi o non positivi. Ma il tutto nasce da un altro episodio recente avvenuto nelle scorse settimane. Ovvero il litigio in diretta avvenuto a ‘Carta Bianca’ tra la conduttrice Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona, che a seguito di ciò è stato allontanato. La Berlinguer ci ha messo una pietra sopra e vorrebbe che il suo storico ospite, a lungo presenza fissa del programma, tornasse. Ma proprio Di Mare si è fermamente opposto a questa eventualità.

Franco di Mare, rabbia contro ‘Striscia la Notizia’: “Sono sleali”

E 'Striscia la Notizia' ne ha approfittato per rivangare in passato quanto si dice sia avvenuto tra Di Mare e Sonia Gray. Il 65enne giornalista napoletano però non ha nascosto il proprio fastidio alla vista di Staffelli e del Tapiro e ha anche rilasciato due lunghi post significativi, nei quali lancia precise a accuse a 'Striscia la Notizia'. Ricevendo tra l'altro tantissime manifestazioni di sostegno. "Questo programma televisivo ci sguazza in vicende del genere, intorbidendo le acque e non raccontando la verità" è il senso dello sfogo di Di Mare. Il quale ha anche rimarcato il rapporto di rispetto e di goliardia con la Grey, "che mai si è sentita molestata e che è sempre stata allo scherzo in un contesto fatto di battute e di buonumore".