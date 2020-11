La vita da pornostar di Mikaela Spielberg, la figlia di Steven si confessa

La figlia della leggenda del cinema Steven Spielberg, Mikaela, è felice e soddisfatta della sua vita da pornostar.

Che Mikaela Spielberg, la figlia 24enne del leggendario regista Steven Spielberg, abbia intrapreso la carriera nel mondo del porno e del sex working, è ormai noto ai più. La giovane, in un’intervista al Daily Beast ha espresso tutto il suo amore per questo lavoro e le soddisfazioni che ne ha tratto. Mikaela vede nel sex working anche un modo per riscattare il suo corpo e onorarlo nel modo giusto.

Il porno come riscatto per le discriminazioni razziali per Mikaela Spielberg

Mikaela Spielberg, oggi 24anni, è stata adottata da Steven Spielberg e sua moglie Kate Capshaw nel 1996, appena nata. Nonostante l’amore e il supporto della sua famiglia, Mikaela ha raccontato al Daily Beast tutte le difficoltà che derivano dall’essere una persona di colore, cresciuta da bianchi. “Puoi avere tutto l’affetto e l’amore del mondo, ma essere comunque completamente sola” ha infatti raccontato la giovane parlando di quanto sia complicato accettare il proprio aspetto.

La giovane sex worker ha poi raccontato dei suoi problemi con l’alcol, che è riuscita a superare proprio scoprendo il mondo del porno via webcam, che è diventato ad oggi il suo lavoro. Mikaela realizza video pay-per-view (disponibili, cioè, solo per chi paga) via webcam, grazie al sito ManyVids, una nota piattaforma di contenuti per adulti.

Il lavoro come creatrice di contenuti per adulti, via webcam, ha permesso a Mikaela, come racconta al Daily Beast, di essere economicamente indipendente e stabile, di avere libertà di parola e di poter onorare il suo corpo, facendolo fruttare economicamente.

Ma cosa ne pensano papà Steven e mamma Kate del lavoro della figlia? Mikaela ha raccontato che i genitori hanno preso bene la notizia e si sono detti “intrigati”, ma per niente arrabbiati. “Sono sicura che quando vedranno fino a dove sono arrivata in un anno, partendo da zero, saranno contenti di aver cresciuto una figlia sicura di sè!” ha infine aggiunto la ragazza.