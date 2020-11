Cachi, frutti d’autunno da consumare in tante varianti

I cachi sono i frutti d’autunno golosi e salutari da consumare in tante varianti. Ecco come.

Non solo funghi e castagne, i frutti golosi dell’autunno da consumare in tante varianti sono anche i cachi. Sono quei frutti tondi, dalla pelle liscia color arancio che vediamo appesi in gran quantità dagli alberi nei campi e lungo le strade. Nel mese di novembre gli alberi di cachi perdono tutte le loro foglie color verde scuro, lasciando risaltare l’arancio splendente dei cachi dai rami spogli e contorti. Sembrano le palline di un albero di Natale e ci anticipano un po’ di atmosfera natalizia.

Siamo ancora in autunno e mentre in questi tempi così incerti, segnati dalla pandemia, non sappiamo ancora cosa potremo fare e dove potremo andare a Natale, godiamoci questa stagione di passaggio, con i suoi riti e i suoi sapori, le ricette e le prelibatezze. È un modo prepararsi ad affrontare l’inverno, con il freddo e i malanni di stagione che lo caratterizzano.

I cachi sono un alimento ottimo, saporito, poco calorico e ricco di sostanze nutritive che aiutano a rafforzare il nostro sistema immunitario.

Cachi, frutti d’autunno da consumare in modi diversi

In tempi di incertezza come questi, in cui non sappiamo cosa ci riserverà l’immediato futuro, cosa potremo fare o non fare, dove potremo andare o non andare, possiamo trovare conforto nelle cose della nostra quotidianità, nei paesaggi che ci circondano, nella natura vicino casa, per i più fortunati, ma anche nei prodotti della terra che questa stagione ci offre.

I cachi sono un frutto e un albero originari della Cina, importati in Italia a fine Ottocento, riscuotendo subito un gran successo. Costituiscono parte integrante del nostro territorio e paesaggio. La folta chioma degli alberi di cachi offre una generosa e fresca ombra durante l’estate, mentre in autunno i frutti color arancio che spuntano dai rami si armonizzano bene con il nostro paesaggio mediterraneo. Quando perdono le foglie, i frutti abbondanti pendono dai rami nudi degli alberi come palline di un albero di Natale, rendendo più pittoresco il paesaggio freddo e nebbioso del mese di novembre, con la luce che si stempera e le giornate che si accorciano.

Questi frutti non sono solo belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Gustosi e salutari.

Le proprietà dei cachi

I cachi hanno un sapore molto dolce quando raggiungono la piena maturazione. Si consumano al cucchiaio, come frutto a fine pasto, ma anche in ricette a base di piatti dolci e salati. I cachi hanno un basso contenuto di calorie: 65 kcal per 100 grammi. Inoltre sono ricchi di fibre, quindi ideali per la dieta: ne contengono circa 6 grammi a frutto. Sono composti per l’80% di acqua, il 18% di zuccheri, lo 0,5% di grassi e lo 0,45% di proteine. Hanno un buon apporto di beta-carotene e vitamina A, vitamina C e anche vitamine del gruppo B. Sono ricchi anche di sali minerali come il potassio e contengono flavonoidi.

I cachi hanno proprietà antiossidanti, diuretiche e lassative. Sono un ottimo alleato del sistema immunitario e del cuore. Proprio grazie agli antiossidanti, infatti, proteggono dalle malattie cardiache. Un frutto fornisce il 55% del fabbisogno giornaliero raccomandato di vitamina A e il 20% di quello di vitamina C.

Sotto dunque con i cachi. Possiamo consumarli sia a fine pasto che come spuntino durante la giornata. Un frutto infatti sazia parecchio, grazie alle fibre contenute. Sono ideali da consumare anche in macedonia, con altri tipi di frutta, o mescolati nello yogurt. Possono anche essere aggiunti ai frullati. Per una ricetta alternativa, i cachi possono essere consumati anche in insalate, nei pasti principali, abbinati a cibi salati. Potete provare un’insalata esotica che unisce i cachi all’avocado. Infine, per chi non lo sapesse, i cachi si possono essere essiccati e poi mangiare in tante varianti, anche cotti al forno. Avete solo l’imbarazzo della scelta e tanta fantasia da scatenare a seconda dei vostri gusti.

Libri e siti web di ricette vi consiglieranno la preparazione migliore.