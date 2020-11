Bolsonaro | parole forti | ‘Basta fare le femminucce | moriremo tutti’

Da Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, giungono dichiarazioni pesanti in reazione alle critiche ricevute per la situazione pandemia Brasile.

Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, torna a fare parlare di sé. Dopo avere collezionato una serie di gaffe riguardanti la pandemia in corso, l’inquilino del Palacio do Planalto si trova a dovere sottostare ancora una volta a delle critiche.

Bolsonaro, interpellato in merito alle difficoltà che il governo da lui presieduto sta avendo nel gestire la situazione, ha respinto ogni critica contrabbattendo con una esternazione che ha lasciato in tanti a bocca aperta. Rivolto ai media brasiliani, il 65enne titolare di un esecutivo di destra non moderata ha tuonato dicendo che “il Brasile deve smettere di essere un Paese di femminucce. La pandemia ha colpito tutto il mondo ed a me dispiace per chi è morto. Ma dobbiamo renderci conto che moriremo tutti quanti, un giorno. Inutile scappare”. E Bolsonaro ha aggiunto affermando che bisogna affrontare la situazione a petto in fuori. Nell’affermare ciò, non è mancato un suo attacco rivolto alla stampa, che evidentemente lo pone al centro di critiche per quanto sta facendo.

Bolsonaro, il suo governo non sta riuscendo a stoppare la pandemia in Brasile

I numeri del Brasile sono molto drammatici e riferiscono di 5,6 milioni di contagi e di 162mila vittime a causa del virus. Con ovviamente le aree povere del Paese esposte in maniera ulteriore al rischio. Le immagini recenti giunte dal Paese sudamericano mostrano ospedali e cimiteri che hanno superato anche di molto la loro capienza massima. Si fa ricorso anche alle ruspe nella Foresta Amazzonica per reperire lo spazio utile per seppellire chi sta morendo in questi giorni. Tra i morti poi ci sono anche molti giovani. E proprio riguardo alla Foresta Amazzonica una delle tante critiche rivolte a Bolsonaro è quella di non avere mai intrapreso politiche utili per tutelare quello che è il polmone verde del mondo, un patrimonio di tutto il pianeta, che andrebbe protetto.

