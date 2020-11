Bettarini | Antonella Mosetti lo accusa | ‘Ha una doppia faccia’

Da parte di Antonella Mosetti parte un siluro bello grosso nei confronti di Stefano Bettarini, reduce dalla squalifica al GF Vip 2020.

Non è un bel momento per Stefano Bettarini. L’ex calciatore è rimasto all’interno della casa del GF Vip 2020 solamente per un paio di giorni. Colpa di una condotta passabile di squalifica, come poi è effettivamente avvenuto, che la produzione del noto reality show trasmesso da Canale 5 ha intrapreso nei suoi confronti.

Bettarini ha pagato a duro prezzo quella che è sembrata essere a tutti gli effetti una bestemmia. L’espressione blasfema da lui proferita non ha lasciato adito a dubbi. E su vicende come queste al GF Vip ed in tanti altri reality non si transige mai. Non è la prima volta che un concorrente viene mandato via per avere esclamato una bestemmia. E neppure stavolta, con Bettarini, si è fatta eccezione. Ora di lui parla Antonella Mosetti. La 45enne showgirl spende parole niente affatto carine nei confronti dell’ex marito di Simona Ventura, che oggi ha 48 anni.

A detta della romana, che proprio con la Ventura ha acquisito una grande popolarità ai tempi di ‘Quelli che il Calcio’ tra 2006 e 2007 nonostante fosse già nota da tempo al pubblico italiano, “Stefano ha una doppia faccia”. La Mosetti ci va giù in modo molto duro durante una sua partecipazione in qualità di ospite a ‘Mattino 5’. Nella trasmissione condotta da Federica Panicucci, Antonella critica Stefano Bettarini affermando che “ha la lingua biforcuta. Non è una persona vera, inventa delle storie e delle relazioni inesistenti. Un uomo non si riferisce in certi termini di quella che è stata una sua ex in passato”.

