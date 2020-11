Barbara D’Urso, una signora inizia ad urlare in diretta: cos’è successo?

By

Ancora una polemica accesa durante il programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio5, con una signora che ha urlato in diretta: il motivo

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio5 c’è stata un’accesa polemica. In collegamento c’era il parroco di Agnadello, Don Mario, di un piccolo comune in provincia di Cremona. Durante un’omelia il prete ha detto che le persone gay “sono malate e hanno disturbi psicologici”. E così la stessa conduttrice, Barbara d’Urso, ha voluto sapere i motivi di quelle parole: “Non sono contro gay ma contro la pratica dell’omosessualità”, la riflessione di Don Mario che poi ha aggiunto: “C’è ancora molta confusione. I rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso non sono scorretti”. La conduttrice subito ha risposto: “Io sono credente, vado a messa e prego la Madonna. E sono contenta che il Papa abbia aperto alle coppie gay”.

Barbara D’Urso, la signora urla in diretta

Durante l’intervista a don Mario ha invaso la scena anche una signora col cappotto rosso che ha attaccato duramente il parroco. Così la D’Urso le ha concesso la parola: “Un altro parroco non mi ha voluto confessare perché sono separata”, il suo sfogo in diretta. La stessa conduttrice, infine, ha chiesto a don Mario di chiedere scusa per le frasi sui gay: “Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso”, l’ultimo intervento del parroco.