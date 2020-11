Anna Tatangelo irriconoscibile, com’era prima del successo

Anna Tatangelo, il successo le ha cambiato la vita: ecco com’era prima che la sua carriera da cantante decollasse.

Si torna a parlare di Anna Tatangelo, oggi per la seconda volta giudice di “All together now”, il programma che andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Sembra finalmente essersi lasciati alla spalle la storia con Gigi D’Alessio, con cui ha trascorso quasi vent’anni di vita e ha avuto il suo unico figlio Andrea, e torna ad essere protagonista della sua vita. Sicuramente una delle cantanti italiane più apprezzate per la sua voce, Anna è anche una bellissima donna: ma chi si ricorda com’era prima del successo?

Anna Tatangelo, ecco cosa faceva prima di cantare

Oggi amatissima donna di successo, cantante fenomenale e mamma felice, Anna Tatangelo ha una carriera davvero invidiabile. Ma quando si è presentata in televisione per la prima volta, non tutti lo sanno, Anna era piccola e sconosciuta: la cantante aveva solo 15 anni, infatti, quando vinse nella sezione giovani del Festival di Sanremo 2002. Da quale momento la sua carriera non si è più fermata, e una volta cresciuta la Tatangelo ha conosciuto il grande amore con Gigi D’Alessio, con cui ha condiviso anche un percorso musicale che ancora oggi raccogli i frutti del successo. Prima di tutto ciò Anna viveva con i genitori a Sora: la sua famiglia aveva una panetteria, dove per un periodo ha lavorato anche la cantante.

