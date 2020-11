All Together Now: gli Amabili, chi sono Elena e Massimiliano

Partecipano al talent show di Canale 5 All Together Now e sfidano il muro dei 100 giurati: gli Amabili, chi sono Elena e Massimiliano.

Fanno parte del cast dei concorrenti in gara a All Together Now il duo composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà, 35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio), ovvero Gli Amabili. La coppia si è conosciuta sui social, poi si sono incontrati e sposati: oggi oltre a essere partner sentimentali, lo sono anche dal punto di vista artistico.

Particolarmente commovente è la storia di Massimiliano, il quale oltre vent’anni fa è stato vittima di un tragico incidente: “All’età di 17 anni ho pensato bene di cadere sul tetto di un palazzo di 4 piani e sono caduto e ho scoperto che forse sarei dovuto restare in carrozzina”. Poi la fisioterapia non va bene, le cose si complicano e arriva un’altra brutta operazione.

Elena Frantini e Massimiliano Corrà, chi sono Gli Amabili di All Together Now

“Ho dovuto amputare una gamba”, ha detto ancora Massimiliano Corrà che ha però trovato una spalla molto valida nella sua Elena Frantini e adesso la coppia è davvero molto affiatata. Infatti, spiegano, “noi puntiamo sulla nostra unione, noi arriviamo ovunque”. Sin da subito, nel programma, ottengono dunque il favore del muro e anche i giudici li apprezzano molto per le loro qualità.

Ma parlavamo del loro incontro, ancora una volta è Massimiliano a raccontare tutto: “Mi ha contattato sui social. Pochi giorni dopo ho deciso prendo la macchina, mi faccio questi 256 km e vado ad incontrare il mio angelo. Ci siamo incontrati e sposati”. Una storia d’amore davvero incredibile la loro, nata quasi per gioco ma che ha saputo superare sia le distanze, ma soprattutto le barriere architettoniche e mentali.