Tina Cipollari su tutte le furie: “Quest’uomo deve essere denunciato”

Tina Cipollari è sbottata durante l’ultimo episodio di Uomini e Donne. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Fuoco e fiamme durante l’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, uno dei programmi più seguiti di Italia. L’opinionista Tina Cipollari è andata su tutte le furie in seguito ad un ironico commento fatto da uno dei cavalieri, che ha acceso in lei la fiamma dell’ira. Vediamo quello che è accaduto.

Leggi anche->Uomini e Donne, in quarantena Tina Cipollari: collegamento da casa

È Mario il cavaliere in questione, e all’inizio della puntata si è immediatamente parlato di lui. L’uomo e la celebre Gemma Galgani avrebbero dovuto trascorrere la serata insieme, ma le cose non sono andate secondo i piani. Incuriosita dal mancato appuntamento, Tina ne ha approfittato per porre al diretto interessato qualche domanda. Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che sarebbe successo di lì a pochi secondi.

Leggi anche->Tina Cipollari, parla Giorgio Manetti: “Se la vedo con Vincenzo…”

La Cipollari ha chiesto a Mario il motivo per il quale non fosse uscito con Gemma. L’uomo si è giustificato dichiarando di aver avuto troppo male alla testa per farlo, e la questione sembrava essere morta lì. Se non fosse che il cavaliere ha deciso di concludere il suo discorso con una frase ironica, rivolta proprio all’opinionista. “Eh, ma lei era con noi in camerino, sapeva tutto, no?”

Leggi anche->Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa in diretta con Tina Cipollari

Tina è decisamente andata su tutte le furie una volta udita la frase di Mario. “Quest’uomo deve essere denunciato. Dire che io ero in camerino con lui… Sono stanca.” ha dichiarato, colma d’ira. Sembrerebbe proprio che la donna non abbia gradito l’ironia del cavaliere, l quale questa volta ha forse tirato un po’ troppo la corda.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tina Cipollari contro Mario: “Oggi sarai il mio bersaglio”

In seguito alla disputa che si è accesa tra Tina Cipollari e il cavaliere Mario, l’opinionista non è di certo rimasta in silenzio. La donna ha infatti continuato con la discussione, accusando addirittura l’uomo di aver finto un’emicrania per non uscire con Gemma Galgani. “Non incominciare perché oggi veramente sarai il mio bersaglio.” ha affermato Tina. “Ma tu non fai prima a dire che non ti interessa? È una scusa da donna isterica“.