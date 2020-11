Test della personalità: scopri cos’è importante per te in amore

Questo semplice test della personalità ti permette di comprendere cosa ritieni sia più importante in amore.

Come ti poni nei confronti dell’altro in una relazione di coppia? Spesso, abituati a vedere il nostro interesse ed il nostro modo di essere come l’unico possibile, facciamo fatica ad essere oggettivi su quelle che sono le nostre mancanze in un rapporto di coppia. Di certo sappiamo riconoscere i nostri pregi e diamo maggiore importanza alle azioni che compiamo per la nostra dolce metà, rispetto a quelle che, anche involontariamente, non mettiamo mai in atto.

Il test di oggi, basato come gli altri sulla proiezione mentale e dunque sugli elementi di un disegno che ci colpiscono a primo acchito, si pone proprio lo scopo di farci comprendere cosa riteniamo più importante in una relazione amorosa. Potremmo essere persone dedite totalmente al benessere dell’altro, così come persone che non disdegnano il prendersi cura di sé stessi, o addirittura che vogliono porsi al centro.

Test della personalità: cosa conta di più in amore per te

Il funzionamento del test (un gioco più che un’analisi psicologica) è semplice: bisogna guardare l’immagine e capire quale elemento colpisce la nostra attenzione in un primo momento. Una volta risposto a questa domanda, andare a vedere qual è il risultato.

Il volto di una donna

Se la prima cosa che notate è il volto di una donna, significa che siete delle persone molto affettuose e che avere uno spirito genitoriale spiccato. Dunque ciò che amate in una relazione sono equilibrio, nutrimento e raffinatezza.

Il volto di un uomo

Se ciò che avete notato è il volto di un uomo significa che siete delle persone molto creative. Ogni giorno vi piace sperimentare, provare qualcosa di nuovo ed il tuo atteggiamento positivo nei confronti della vita dà energia a chiunque sta al tuo fianco. Tuttavia il vostro desiderio di esplorare vi rende poco pronti ad una relazione seria, ma un giorno qualcuno potrebbe farvi perdere la testa.

Il volto di un bambino

Se avete notato il volto del bambino, significa che siete persone che amano prendersi cura di sé stesse. Non siete soliti compiere il primo passo in amore, ma quando siete innamorati siete onesti, sinceri e leali. Siete persone su cui fare affidamento, ma non avete la forza di prendere delle decisioni.

Il corpo di una donna

Se avete visto il corpo di una donna, significa che siete persone che amano mettersi al centro dell’attenzione. Questa vostra tendenza al protagonismo si scontra con le relazioni serie, dalle quali fuggite. Il vostro, però, non è un desiderio di libertà, quanto la paura di essere feriti.